Francisco Rabuñal se compromete a luchar por crear más juzgados como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega

Francisco Rabuñal, en el centro, en su toma de posesión como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega SANDRA ALONSO

El decano del Colexio da Avogacía de Santiago, Francisco Rabuñal, tomó posesión como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega, el órgano que coordina a todos los colegios de la comunidad y desde el que se ha comprometido a luchar «por unha tutela xudicial efectiva para toda a sociedade» para lo que considera indispensable que se creen en Galicia los juzgados que faltan y que hacen que la justicia sufra retrasos por exceso de carga de trabajo, especialmente en áreas tan sensibles como son la violencia machista, familia o las jurisdicciones social y de lo contencioso-administrativo.

En el acto, celebrado en el Museo do Pobo y al que acudieron numerosos representantes políticos, judiciales y de la sociedad civil, Rabuñal apeló a la «unidade da profesión para mellorar as condicións dos avogados e avogadas da quenda de oficio que fan un traballo imprescindible os 365 días do ano». Un claro mensaje con el que quiso apoyar a un colectivo que a lo largo del último año se ha manifestado en numerosas ocasiones e incluso convocado paros en demanda de mayores retribuciones económicas y otras mejoras sociales por parte de la Xunta, a la que el nuevo presidente aprovechó para pedir que aumentase el presupuesto destinado a la justicia gratuita.

En ese marco de no querer esquivar los grandes temas que han tensionado a la profesión en los últimos meses, el nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega también quiso mostrar su respaldo a los compañeros que están en la mutualidad y que presenten pasarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «Outro dos obxectivos debe ser que todos os avogados e avogadas teñan unha pensión de xubilación xusta», señaló Francisco Rabuñal.

El decano de los letrados en Santiago sabe bien las tensiones que está generando la demanda de muchos compañeros mutualistas. No en vano, esta misma semana, un grupo de ellos organizó una protesta ante la ministra de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aprovechando que estaba de visita en Compostela. De ahí que no quisiese pasar por alto el conflicto en su primera intervención como nuevo representante de todos los colegios de abogados de la comunidad autónoma.

Luis Torres Foira, decano de los abogados en Ferrol, será el vicepresidente en esta nueva etapa del Consello da Avogacía Galega. Al acto de toma de posesión en el Museo do Pobo acudió, en representación del Consejo General de la Abogacía Española, su actual vicepresidente, Federico Fernández, que es el máximo representante del colectivo en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera.