Las víctimas de Angrois, «muy satisfechas» con la sentencia de «una jueza valiente e independiente»

Al portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez, le dio un periodista la noticia que llevaba once años esperando. Cuando por fin supo que la Justicia les había dado la razón y que, junto al maquinista del tren que descarriló en Angrois aquel fatídico 24 de julio del 2013, se ha condenado también al directivo del ADIF que estaba encargado de la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, tardó un buen rato en poder hablar. Se fundió en un abrazo con su mujer y sus hijos, que también iban en el tren, y poco a poco fue capaz de recuperar el aire y explicar la tormenta de sentimientos que ahora lo azota. «Estoy muy emocionado y muy satisfecho porque se nos dé la razón en nuestra lucha, pero sin olvidar que hay 80 muertos. Hay miembros de la asociación a los que dos años y medio de cárcel les parece poco habiendo 80 muertos, y también gente que ha fallecido a lo largo de estos once años y no ha podido ver como se ha hecho justicia, porque una justicia lenta no es del todo justa. Son sentimientos encontrados», reflexiona.

Para Domínguez, tiene especial valor que a las víctimas les haya dado la razón «la gente independiente», entre los que cita a «la Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea, el único perito que salió por sorteo, César Mariñas, y una jueza valiente e independiente, que es lo que pedíamos siempre desde el principio, que se analizase el accidente con independencia y objetividad».

El portavoz de la Plataforma cree que ni ADIF ni la Fiscalía deberían recurrir la sentencia del juicio del Alvia, «sino pedirnos perdón, pero bueno, querrán llegar al Tribunal Supremo, que es donde ellos ya manejan a los jueces que colocan y hacen sus tejemanejes, pero la victoria moral ya creo que es nuestra», señala. Jesús Domínguez es especialmente duro con el papel jugado por la Fiscalía en el caso y en especial con el fiscal que representó al ministerio público en el juicio, Mario Piñeiro, «al que si le queda algo de humanidad y vergüenza, en lugar de ir al puesto que le han dado en el Supremo tendría que pedir perdón e irse a su casa, porque ha hecho mucho daño. Creo que ha hecho el ridículo y ha dejado a gente tirada».

Muy distinta opinión tiene de la jueza de Santiago sobre cuyos hombros cayó la responsabilidad de juzgar el caso, Elena Fernández Currás, de la que resalta que ha demostrado ser «muy valiente e independiente porque al final está yendo contra la Administración del Estado, contra la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Fomento, por lo que creo que ha demostrado una valentía enorme y, sobre todo, una gran independencia».

Que la sentencia haya condenado también al ADIF y no solo al maquinista del tren es para Domínguez la culminación a un arduo trabajo de once años. «Han sido miles de horas de trabajo, de entrevistas, de leer documentación y peritajes, de ir a Europa... ha sido una lucha incesante y con todas las trabas posibles. ¿Es que ahora dónde queda la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, dónde queda el ministerio, dónde quedan los políticos que acusaban al maquinista? Todos salieron en tromba a culpar al maquinista, cuando fue el último eslabón de una cadena de negligencias», afirma.