El jurado solo ve culpable de homicidio agravado a uno de los hermanos que  mataron a un dominicano en un pub latino de Santiago

Víctor Delgado Olguín, a la izquierda, y su hermano Michael, durante una de las sesiones del juicio Sandra Alonso

Tras tres días de deliberación, el jurado popular ha emitido su veredicto en el caso del crimen de Gregory Furcal, de 31 años de edad y nacido en República Dominicana, que murió apuñalado sobre las 7.30 horas del 2 de enero del 2023 en la puerta del pub latino La Grandota de Santiago. Han encontrado culpables a los dos hermanos acusados, Víctor y Michael Delgado Olguín, ambos de Colombia, pero por distintos delitos. Al primero, autor del navajazo mortal que seccionó la arteria y la vena femoral de la víctima, le han encontrado culpable de matar intencionadamente al fallecido, mientras que en el caso del segundo rebajan su responsabilidad en los hechos al considerar que solo tuvo la intención le lesionarle y le mató por imprudencia. La pena para uno y para otro será, por tanto, bien distinta cuando el magistrado redacta la sentencia, ya que Víctor se enfrenta a un homicidio doloso agravado y Michael solo a un homicidio imprudente.

Ante esta situación, tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares, que inicialmente pedían 25 años de prisión para ambos por asesinato, han solicitado una pena de 15 años para Víctor Delgado por el homicidio doloso agravado. En el caso de su hermano Michael, le solicitan nueve y medio por el homicidio imprudente y cinco más por lesiones.

La decisión del jurado genera algunas dudas ya que, paradójicamente, sí han considerado probado que Michael entró en la agresión portando una navaja y que agarró de tal manera a Gregory Furcal que limitó su capacidad de defensa, un extremo en el que sin duda alguna incidirán en sus recursos tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares cuando presenten su apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La posibilidad de la repetición del juicio en la Audiencia Provincial está sobre la mesa.

En cuanto al tercer acusado, Víctor Roa, amigo del muerto y que intentó ayudarle en la agresión, el jurado le considera no culpable de homicidio en grado de tentativa, delito por el que le acusaba Michael Delgado, que le atribuía a él el navajazo que recibió en el incidente y que le causó un neumotórax. La gran mayoría de los testigos atribuyeron esta herida a su propio hermano, que se la habría propinado fruto de la violencia con la que acometió a Furcal.

Roa resultó herido en una mano al tratar de mediar en favor de su amigo y por ello acusaba de lesiones a los hermanos. El jurado no lo ha visto claro y ha decidido considerar no culpables de este hecho tanto a Víctor como a Michael porque consideran que no ha quedado acreditado ni en el vídeo de seguridad del gimnasio situado al lado del pub que registró el incidente ni tampoco en las declaraciones de los testigos. Una decisión que no responde a la evidente pregunta de quién le causó entonces el corte, del que tuvo que ser atendido en el hospital y que le ha dejado secuelas.