El juzgado llama a declarar a tres bomberos por la muerte en Santiago de un compañero en prácticas que fue arrollado por un bus urbano que se incendió

El bus incendiado se puso en movimiento durante la extinción y arrolló al joven bombero en prácticas causándole la muerte PACO RODRÍGUEZ

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha llamado a declarar en calidad de investigados a tres bomberos del parque municipal compostelano por la muerte en acto de servicio en un trágico accidente ocurrido el 30 de agosto del 2022 de un compañero que estaba en ese momento en prácticas. El siniestro se produjo durante la extinción del fuego que destruyó por completo un autobús urbano en Aríns. El vehículo se puso en movimiento durante el operativo y acabó arrollando a Jorge Corbacho Mauricio, natural de Vigo y que tenía 25 años de edad.

Además de los tres bomberos, que formaban parte de aquel operativo, la jueza que instruye la causa también ha citado como investigado al conductor del autobús siniestrado, de la línea 7 y que en ese momento realizaba el primer servicio de la mañana. El vehículo fue dejando un reguero de aceite en su recorrido hasta que prendió fuego.

Junto a los cuatro investigados declararán también dos testigos. Uno de ellos era el otro bombero en prácticas que presenció el dispositivo de extinción como parte de su formación. La causa, según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se sigue por homicidio imprudente e infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

La asesoría jurídica municipal ya ha propuesto a la junta de gobierno local el personamiento del Concello en la causa como responsable civil subsidiario, ya que los tres bomberos son trabajadores de Raxoi, aunque uno de ellos ya está jubilado. De esta manera, el Ayuntamiento podría tener acceso a las diligencias.

La instrucción debe determinar si en el trágico accidente se respetaron todas las normas laborales y si se cometió alguna imprudencia que pudiera haber influido en el fatal desenlace. De ahí que se llame ahora a declarar a los tres bomberos y al autobusero. Que los cuatro figuren como investigados es lo habitual en todo procedimiento para proteger sus derechos y no supone que en estos momentos haya ningún indicio en su contra.

El padre de la víctima: «No vamos contra nadie, solo queremos que se sepa la verdad»

La muerte de Jorge Corbacho, que aquel 30 de agosto del 2022 era la primera vez que presenciaba una emergencia real dentro de su período de formación, ha dejado devastada a su familia, como también al propio cuerpo municipal de bomberos de Santiago, que no ha vivido un trance así en sus 160 años de historia. El padre de la víctima, Javier Corbacho, quiere dejar muy claro que el procedimiento judicial en el que están personados no busca «ir contra nadie» sino simplemente «que se sepa la verdad».

Los padres de Jorge, que era hijo único, necesitan respuestas y no solo para que se esclarezca todo lo relacionado con el fatídico fallecimiento de su hijo en acto de servicio, «sino también para que algo así no vuelva a pasar», señala Javier Corbacho. «Nuestra familia ya está destrozada, pero por lo menos que el juzgado mire bien si algo no se hizo correctamente y que todo esto pueda valer para algo», añade.