El juzgado abre la puerta a la eutanasia de una paciente gallega tras rechazar una denuncia de su madre

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ha archivado la denuncia que interpuso la fundación Abogados Cristianos por orden de una mujer que pretendía paralizar la eutanasia de su hija de 54 años de edad y a la que de joven le diagnosticaron esclerosis múltiple.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha recibido la confirmación del sobreseimiento del caso por parte de la Fiscalía compostelana, lo que permite que el procedimiento continúe de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2021 que regula el derecho de los ciudadanos a poner fin a sus vidas sin sufrimiento.

Madre e hija conviven en Santiago y la eutanasia tendría que haberse llevado a cabo a principios de mes, pero cuando el personal del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se personó en la vivienda con una ambulancia para trasladar a la solicitante, su madre les impidió el paso no abriéndoles la puerta.

Paralelamente, la madre contactó con Abogados Cristianos para que la ayudaran y esta fundación interpuso una denuncia contra el CHUS porque consideraban que los informes médicos por los que se había autorizado la eutanasia no se correspondían con la realidad. En concreto, señalaban que no era cierto que sufriera dolores continuos e insoportables porque, según afirmaron, no tomaba analgésicos ni los tenía recetados.

«La mujer que frenó la eutanasia de su hija solo piensa en no quedarse sola» maría viñas

Abogados Cristianos señalaba además que la madre de la solicitante de la eutanasia consideraba que su hija padecía una fuerte depresión porque no asumía tener que ir en silla de ruedas y que querían que recibiera tratamiento psicológico o psiquiátrico antes de poner fin a su vida legalmente. En su demanda solicitaron la adopción de medidas cautelarísimas, una petición que ha quedado en nada una vez que el juzgado ha archivado su denuncia.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirma que retomarán inmediatamente el procedimiento «que está pensado desde la perspectiva de la paciente, que es lo que la jueza nos ha dicho que prevalece» y que seguirán «lo que estaba inicialmente previsto» agradeciendo al juzgado su rápida respuesta.

En cuanto a los plazos en los que se podría ahora llevar a cabo la eutanasia, Comesaña señala que es algo que tendrán que consensuarlo con la paciente y con su madre, que ya han recibido la notificación del juzgado por la que se autoriza que esta compostelana de 54 años con esclerosis múltiple se acoja a su derecho de poner fin a su vida. En todo caso, será, según el conselleiro, «en el menor tiempo posible».