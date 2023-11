Un andaluz de 79 años que recorrió 1.250 kilómetros es el peregrino 438.308, nuevo récord anual del Camino de Santiago

Paco Rodríguez

José Manuel Borras Hidalgo, de 79 años, salió de Málaga el pasado 13 de octubre, y este domingo completó los 1.250 kilómetros del Camino, tras seguir la ruta por Andalucía y Castilla-La Mancha en dirección a Castilla y León, para, al llegar a Astorga, recorrer la última parte del trazado del Camino Francés. A su llegada a la oficina del peregrino, en la mañana de este domingo, se enteró de que era el número 438.308 de lo que va de año, una cifra que marca el nuevo récord cuando todavía falta algo más de mes y medio para que acabe este 2023. No esperaba, como reconoció después, que la que es su segunda compostela le deparara semejante sorpresa: «Estoy emocionado por este recibimiento, con estar con el presidente gallego. Estoy abrumado y contento».

Explicó que las razones que lo llevaron a recorrer por segunda vez el Camino «son religiosas y, especialmente, por la familia. No os contaré los detalles, porque me emociono y no quiero estropear este momento. Lo he hecho por amor y con mucha ilusión», manifestó. El peregrino 438.308 en lo que va de año anima a hacer el Camino: «El que no lo haya hecho, debería intentarlo, porque es una experiencia increíble». Cuando puso rumbo a Santiago lo hizo solo, pero asegura que a lo largo de la ruta se sintió «muy arropado y feliz. Estuve con un grupo de franceses, casi no encontré gente de España. Supongo que en esta época es más complicado». José Manuel tuvo que superar etapas muy duras, en las que tuvo que caminar con fuertes vientos, lluvia y «nieve al llegar al Cebreiro», destacó. Reconoció que no descarta echarse de nuevo a la ruta, «pero estas cosas no se planean. Un día te decides y avisas de que te marchas al Camino».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hizo hincapié en el hecho de que este nuevo récord del Camino de Santiago llega cuando aún faltan casi dos meses para terminar este 2023, por lo que apuntó que se superará con creces el dato del pasado Año Santo. Rueda expresó su alegría por el perfil del peregrino del récord: «Un home de 79 anos, do Sur de España e que resume a esencia que diferencia ó Camiño de Santiago doutros camiños». El presidente destacó que agradece la labor de la Iglesia en el Camino, y apuntó que la Xunta seguirá trabajando en la promoción en colaboración con otras comunidades con el fin de «impulsar o Camiño, pero sen perder a súa esencia» y haciendo un especial esfuerzo en los kilómetros de Galicia.

José Manuel Borras recibió, de manos de Alfonso Rueda, una chaqueta con el eslogan del Camino y una concha en bronce idéntica a la que se coloca a lo largo de la ruta para guiar a los peregrinos. El deán, José Fernández Lago, le hizo entrega de la compostela y de varios libros sobre la figura del Apóstol y otro sobre la Catedral de Santiago.

Un grupo de peregrinos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Ribeira Sacra coincidieron en la praza de Praterías con el momento en que llegó el peregrino récord al Museo das Peregrinacións, donde se celebró el acto de recepción, y aprovecharon la presencia del presidente de la Xunta para hacerse varios selfis con él y, posteriormente, se reunieron para una foto de grupo a la que se incorporaron tanto el presidente gallego como el peregrino récord.