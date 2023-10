El expresidente de Xóvenes Agricultores acepta seis meses de cárcel y pagar 1,3 millones por defraudar a la Seguridad Social

Fachada del edificio principal de los juzgados de Santiago, en el que tiene su sede la sección sexta de la Audiencia Provincial PACO RODRÍGUEZ

El que fue presidente del sindicato agrario Xóvenes Agricultores, Juan Pérez Miramontes, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha aceptado una pena de seis meses de cárcel y el pago de un total de 1.333.196,32 euros por el delito de fraude a la Seguridad Social por el que fue juzgado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que es la que tiene su sede en Santiago.

La pena de prisión ha quedado suspendida por el plazo de cinco años, por lo que Miramontes no ingresará en la cárcel. Eso sí, en ese período deberá abonar los 666.598,16 euros a la Seguridad Social en concepto de responsabilidad civil, siempre y cuando no sea insolvente. En todo caso, en un plazo de 18 meses tendrá que pagar 100.000 euros procedentes de la venta de una finca de su propiedad. De no hacerlo, el ministerio público y las acusaciones tendrán que decidir si le amplían el período o se anula la suspensión de la pena privativa de libertad.

Los hechos que ha admitido Pérez Miramontes se produjeron entre los años 2012 y 2015, cuando «utilizando el entramado de empresas en las que participaba» solicitó subvenciones y, como sabía que para poder optar a ellas tenían que estar al corriente de pago en la Seguridad Social, «trasvasó la actividad y los empleados de unas a otras» para concurrir a las ayudas «evitando de esta forma hacer frente al pago de las cuotas de los trabajadores». Un procedimiento por el que generó una deuda total de 666.598,16 euros, que es la que ahora tendrá que devolver, así como pagar una multa por este mismo importe.

Las organizaciones que utilizó para cometer el fraude han quedado absueltas tras el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la defensa de Pérez Miramontes, por lo que no tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad civil. Son Asociación Profesional Xóvenes Agricultores, Asociación Mujeres y Familias del Ámbito Rural Gallego, Asociación Dinamización do Mundo Rural, Asociación Aconsellamiento Integral de Explotacións y Asociación Xestión e Aconsellamiento. Al haber conformidad por parte del acusado, la sentencia es ya firme y contra ella ya no cabe recurso alguno.

Este no es el único frente judicial que tenía abierto Juan Pérez Miramontes, ya que en el 2019 fue detenido en una operación ejecutada por la Policía Nacional en Santiago contra una red de trata de mujeres en la que hubo un total de seis detenidos.