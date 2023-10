La jueza envía a prisión al detenido por atropellar mortalmente a un hombre en Santiago y abre la puerta a acusarlo de asesinato

Llegada al juzgado de los detenidos por el atropello de Santiago XOAN A. SOLER

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza al hombre de 30 años de edad presunto autor del atropello mortal de un vecino de Conxo. Iván Méndez Fernández, que reside en Teo y es hijo del propietario de la empresa Grúas Castmart, reconoció en sus primeras manifestaciones a la Guardia Civil que había embestido a Jorge Santiago Salgado, de 59 años, porque le consideraba autor de los pinchazos de ruedas que se estaban produciendo en la calle Poza Real de Arriba, donde ocurrió el suceso y donde vivía la víctima.

Por ello, la jueza le imputa un delito de asesinato u homicidio, calificación que queda pendiente de concretar a lo largo de la instrucción. De forma subsidiaria, y en función de las pesquisas, también podría transformarse en un homicidio imprudente con omisión del deber de socorro.

Tras el pase a disposición judicial de ambos arrestados, la otra implicada en el atropello mortal, Débora Gómez Chouza, de 27 años de edad y natural de Ribeira, ha quedado en libertad, pero con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

El detenido por el atropello mortal de Santiago es hijo de un empresario de grúas Xurxo Melchor

Ni Iván Méndez ni Débora Gómez quisieron declarar ante la Policía Nacional de Santiago y aún no ha trascendido si lo han hecho ante el juzgado o se han acogido a su derecho a no declarar. En comisaría, él tan solo se limitó a identificarse como el conductor del Mercedes A200 de color gris que arrolló a las seis menos cuarto de la madrugada del martes, día 3. De ahí que las implicaciones legales para cada uno de ellos sean tan diferentes. La jueza responsabiliza de la acción al que iba al volante, porque habría actuado de forma intencionada con el objeto de darle un susto o de matarle, de ahí que aún no haya decidido si es un caso de asesinato o de homicidio.

La víctima del atropello mortal en Conxo: Jorge Santiago, un discreto perito conocido por su pasado futbolístico Marga Mosteiro

Por el momento, sigue sin estar muy claro el motivo por el que Iván Méndez atropelló a Jorge Santiago. El detenido dijo que estaba en la calle Poza Real de Arriba porque en ese lugar se estaban produciendo pinchazos de ruedas y que le pareció que la víctima dañaba un vehículo. Ahora se confirma que en este lugar vive un trabajador de la empresa de grúas de la que es dueño el padre del arrestado. De ahí que la tesis de la represalia por supuestos daños a la grúa que quedaba aparcada en la vía cobre sentido. No obstante, no se descarta que la animadversión del autor del atropello hacia el fallecido pudiera haberse derivado de otras diferencias originadas en el ámbito laboral, ya que el muerto trabajaba como perito y tenía contacto con muchos talleres de la ciudad y los alrededores.