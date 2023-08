El gobierno de Santiago omite por vez primera el himno español en un acto

Integrantes de una banda de música actuando este lunes en la praza do Obradoiro de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Cuando todavía no se han apagado los ecos del malestar de la oposición compostelana por la organización del acto Alba de Compostela por parte del gobierno bipartito del BNG y Compostela Aberta (CA) sin haberlo consensuado con la mayoría de la corporación, la nacionalista Goretti Sanmartín ha abierto otra polémica que ha sorprendido, cuando no soliviantado, a las demás formaciones con representación en el pazo de Raxoi, el PP (11 ediles) y el PSOE (6). Por primera vez, el himno de España no sonó ayer en el Día de Padrón en Santiago, un acto de hermanamiento incluido en la programación de las fiestas del Apóstol y que tiene su réplica en la celebración de la Pascua padronesa.

Después del recibimiento oficial en la plaza del Obradoiro a la corporación visitante, del intercambio de pendones y bastones de mando y de la recepción oficial en el pazo de Raxoi, la tradición manda que las bandas de música de ambos municipios interpreten, una frente a la otra, al pie del balcón del Concello —donde se apostan las autoridades para escucharlas—, varias piezas musicales. Y hasta ayer mandaba también que concluyesen con los himnos gallego y español. En esta ocasión era la de Padrón la que debería interpretar la Marcha Granadera, pero no tuvo ocasión de hacerlo. Poco antes del inicio del acto oficial, la agrupación musical padronesa recibía notificación oral de su homóloga compostelana de que no había cabida para la también conocida como Marcha Real Española. El gobierno local había decidido no incluirla en el programa.

La ausencia del himno español no pasó inadvertida para la oposición compostelana, con integrantes veteranos en esta celebración, al igual que la propia Goretti Sanmartín, aunque en esta ocasión ejercía por primera vez de anfitriona del también flamante regidor padronés, Anxo Arca (PSOE). Sorprendidos en un primer momento, los ediles del PP pasaron a la indignación cuando concluyeron que la decisión solo pudo obedecer a una orden directa de la alcaldía, aunque desde esta evitan cualquier interpretación que suene a imposición.

El himno español «non é adecuado» para este tipo de celebraciones, afirman desde el gabinete de la alcaldía. «Está regulado cando se toca e cando non», explican desde el primer despacho municipal. «O himno español é unha música oficial para cousas determinadas», insisten, remitiéndose al real decreto que regula su uso. Y, «polo tanto, non é adecuado para este acto, que é máis doutro tipo, festivo», abundan en una explicación en la que sí vienen a justificar la presencia del gallego porque «non está tan regulado». «Cando se configura o acto vese que [el español] non fai falta e non se inclúe, porque non é adecuado para o himno», argumentan desde la alcaldía.

Para el portavoz popular, Borja Verea, lo que deja claro la omisión del himno, que estaba «encadrado historicamente nesta celebración», es que el bipartito quiere poner su marca «política en todo o que fai». «O que queren é politizar, ideoloxizar e sectarizar todo o que están facendo. Xa o vimos coa ofrenda ao Apóstolo, que a quixeron anular cun acto civil paralelo novo, e agora cun acto máis local coa eliminación dun dos nosos dous himnos».

El líder del PSOE, Gonzalo Muíños, no llega a cuestionar esa ausencia como lo ha hecho el popular. Pero sí se ha mostrado igual de sorprendido. El socialista desconoce exactamente el reglamento al que alude el gobierno nacionalista, pero él mismo lleva doce años asistiendo a ese hermanamiento en las fiestas de ambos municipios «e sempre se fixo así», con los dos himnos.

El homenaje padronés de Pascua incluirá la versión completa de ambas piezas

La decisión de que en el acto de hermanamiento de Padrón y Santiago no sonase el himno español sorprendió a la corporación invitada, que contaba con que ambas bandas mantuviesen la tradición no escrita de que sonasen ambos himnos. Sin embargo, el Concello agasajado ha evitado cualquier polémica con Santiago al señalar que en el acto compostelano rige el protocolo del municipio anfitrión, norma que hasta ahora incluía el himno español. Otra de las novedades establecidas ayer por Santiago fue el cambio de ubicación de los maceros o guardianes municipales de Padrón, que no entraron en el pazo de Raxoi primer lugar.

La Banda Municipal de Música de Padrón sí daba por hecho que sonaría el himno español, pero no tenían claro cómo se repartirían las interpretaciones de ambas bandas. Cuando la agrupación del Concello invitado llegó a Santiago, la banda compostelana les informó de que sonaría el himno gallego en su versión larga, algo que no es habitual en los conciertos de banda, ya que esta versión suele interpretarse en otro tipo de actuaciones en los que se canta la letra.

Pese a evitar la polémica, el Concello de Padrón ha confirmado que en la próxima Pascua, cuando la corporación compostelana reciba el mismo homenaje de hermanamiento, el protocolo padronés establecerá que la bandas municipales de los dos ayuntamientos interpreten ambos himnos y en su versión más larga, ya que el gobierno padronés quiere darle más protagonismo a este histórico acto.