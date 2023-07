La aseguradora de Renfe reclama que ADIF tenga que pagar su parte de las indemnizaciones del Alvia si absuelven a Cortabitarte

El exdirector de seguridad en la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, sale del juzgado que se ha construido para el juicio del Alvia en la Cidade da Cultura de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Han transcurrido 288 días desde que se inició el juicio del Alvia en el juzgado levantado para la ocasión en la Cidade da Cultura de Santiago. Más de nueve meses de sesiones repletas de curvas tan controvertidas como la de Angrois para llegar ahora a la recta final, en la que ya solo faltan tres días más para poder decir por fin, diez años después, que el caso queda visto para sentencia. En este tiempo, la sala de vistas se ha convertido en un inmenso crisol de dramas humanos causados por una tragedia que segó la vida de 80 personas, causó heridas a 145 y cambió para siempre la de muchos padres, hijos, hermanos, novios, primos o amigos para los que aquel 24 de julio del 2013 será siempre una frontera vital de dolor y angustia. Pero también se ha debatido, como hoy, de cuestiones más mundanas, como el dinero que tendrán que recibir las víctimas. Y la decisión de la Fiscalía de corregir su postura inicial y retirar la acusación contra el exdirector en la seguridad de la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, ha modificado un escenario que podría derivar en que solo Renfe tuviera que hacerse cargo de las indemnizaciones en caso de que el que fue un alto cargo del administrador ferroviario acabe absuelto.

Ante esta amenaza, el abogado de Allianz, la aseguradora de Renfe, ha tenido que hacer un fino equilibrio malabar en su informe final en el juicio. Por un lado, ha manifestado que asume como propia la postura de la Fiscalía de que no es posible atribuir a Cortabitarte una responsabilidad penal por el descarrilamiento. Pero, por otra, ha reclamado que eso no suponga que se exonere al ADIF de cubrir su parte del dinero que hay que abonar a las víctimas por gastos de todo tipo, desde por las muertes y lesiones, hasta por los sepelios o uso de ambulancias, entre otros muchos.

Y el fiscal del Alvia retrocedió al kilómetro 0 pablo gonzález

Es decir, que ante el nuevo escenario en el que ya solo la gran mayoría de las acusaciones particulares piden una condena para Cortabitarte, Allianz no quiere quedarse solo a la hora de pagar la factura de la tragedia y reclama que ADIF siga teniendo que poner su parte. «Eso es algo que tiene que regular su señoría», explicó el letrado de la compañía aseguradora, sabedor de que si no hay una condena penal, no se establece directamente el pago de indemnizaciones.

El abogado de Allianz fue comprensivo con Cortabitarte y duro con el otro acusado, Francisco José Garzón Amo, el maquinista que aquella tarde previa a la fiesta del Apóstol pasó a 192 kilómetros por hora por la curva de A Grandeira, en Angrois, que estaba limitada a 80. Si para el ex alto cargo del ADIF pidió que no se cargara sobre sus hombros todo lo relativo a la seguridad de la vía e insistió en que dudaba de que se le pudiera condenar penalmente por ello, al conductor del tren le afeó que no reconozca que el siniestro se debió a un despiste suyo y que haya utilizado otros sinónimos para atenuar su culpa. «Me parece una falta de respeto a las víctimas que no asuma que se despistó», le dijo.

La absolución de Garzón

Ante una más probable absolución del exdirector en la circulación del ADIF al no acusarle ya la Fiscalía, el abogado que representa al maquinista que llevó el tren Alvia de Medina del Campo a Ourense, Javier Illanes, también solicitó antes de la vista, según recoge Europa Press, la absolución de su compañero. El letrado, que forma parte de las acusaciones particulares del juicio, sostiene que «todas las circunstancias que llevan a la condena de Cortabitarte, deberían llevar a la absolución de Garzón».

El maquinista de Renfe insiste en que era «de dominio público» que la curva de A Grandeira estaba «desprotegida» y que por ello solo Andrés Cortabitarte debe ser condenado por el descarrilamiento «por entender que tenía el dominio del hecho y estaba en su mano haber evitado el accidente, fuera cual fuera el factor humano que pudiera incidir en la línea de alta velocidad». Sostiene que hubo un «claro hecho causal entre su conducta imprudente» y el accidente.