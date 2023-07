El AVE de bajo coste completa con éxito su primer viaje en pruebas entre Ourense y Santiago

Paco Rodríguez

No era una prueba de velocidad porque solo podía circular a 120 kilómetros por hora, pero aún así marcó un buen tiempo. El primer Avlo, el AVE de bajo coste de Renfe, que circula en pruebas en Galicia salió de Ourense a las 10.30 horas y a las 11.10 ya había llegado a la estación de Santiago. El objetivo, como explicó el director técnico de operaciones de la empresa ferroviaria, Miguel Ángel Vicente, «era testar los diferentes cambios de tensión en todo el recorrido de la línea y el cambio de ancho en Taboadela». Todo fue según lo esperado. Un éxito que acerca un poco más los viajes en tren baratos con Madrid y el resto de la Península.

Los AVE de bajo coste llegarán a Galicia en el 2024 con más frecuencias y más plazas José Manuel Pan

El Avlo es de bajo coste, pero tiene un diseño atractivo, pintado de morado, y no será lento, ya que está preparado para circular hasta 330 kilómetros por hora, aunque la previsión es que no supere los 300. El secreto de la promesa de viajes baratos, con tarifas desde siete euros y con un fijo de cinco para los menores de 14 años, está en su gran capacidad. Los vagones están muy aprovechados, con una fila de tres asientos y otra de dos que otorgan al convoy de una capacidad de 581 plazas. Y a más viajeros, menos cuesta el billete. Para optimizar el espacio, no cuentan con cafetería, pero sí con máquinas de venta de comida y bebidas frías y calientes.

El tren está pensando para desplazamientos de entre dos y tres horas, por lo que las comodidades de las que dispone son suficientes. Wifi gratis en todos los trenes, asientos reclinables, enchufes individuales y con luz para leer. El billete básico incluirá un equipaje en cabina y otro de mano, ambos sin límite de peso, y también se podrá llevar sin coste añadido un carrito o silla de bebé plegable.

Tras el éxito de la primera prueba en Galicia, Renfe continuará ahora testando estos AVE de bajo coste con el objetivo de que puedan estar operativos en el 2024, aunque en la compañía ferroviaria nadie quiere aventurar fechas sabedores de que pueden surgir imprevistos y retrasos. «Las prisas no son buenas», sentenciaban los maquinistas del Avlo en pruebas a su llegada a Santiago.