Álex, el chico de las «buenas palabras y eterna sonrisa» que perdió la vida en un accidente en Nigrán

Álex Manrique Carbia con su novia, Carmen Boado, en una imagen cedida por ella Cedida

«Era una persona risueña, feliz, sociable, y siempre tenía buenas palabras para el mundo», así define Carmen Boado a Alejandro Manrique Carbia, Álex, su novio y compañero de vida. Álex falleció este sábado, 24 de junio, en un accidente de tráfico, cuando conducía su moto por una carretera de Nigrán. Nada se pudo hacer por salvar su vida, que se le escapó en unos segundos, al impactar contra el muro de una vivienda.

Alex Manrique Carbia tenía 22 años. Nació en Vigo, pero vivía en Santiago, donde, pese a su corta edad, había trabajado en varias empresas. «Era una persona muy trabajadora. Se buscaba la vida, y no le importaba trabajar 18 horas al día si era necesario», explica Carmen.

Hace un tiempo estuvo empleado como repartidor en la empresa Just Eat, donde el que fue su jefe guarda un buen recuerdo de su paso por allí. «Era un chico excelente, buen trabajador y buena persona», subraya Juan. Recuerda que Álex dejó la empresa cuando le ofrecieron mejoras en una firma de comida rápida, también como repartidor. Después, hace algo más de un mes, volvió a contactar con su Juan para volver. «Era una buena persona y lo hubiera contratado, pero no tenía sitio», comenta su exjefe. Desde hace más o menos un mes estaba trabajando de cocinero en el restaurante A fuego lento, en la Rúa do Vilar, en el casco histórico de Santiago, según detalla su novia.

El muro contra el que chocó el joven que perdió la vida con su moto en Nigrán Oscar Vázquez

Carmen Boado describe a Álex como «una persona positiva. Conocerle fue lo mejor que pudo pasarme, porque me sacó del fondo del pozo en el que estaba». En estas primeras horas tras conocerse el fallecimiento del joven, Carmen está recibiendo mensajes de otras personas que lo conocieron y que coinciden en que «siempre tenía palabras de ánimo para la gente. Por muchas cosas que le pasaran a él, siempre tenía una sonrisa para todos». Su vitalidad era contagiosa y «se le cogía cariño rápido». Carmen le ha dedicado varios mensajes en su perfil de Instagram. En uno de ellos dice: «Algo que le describía eran las ganas de vivir que tenía, le quedaba mucha vida por delante, pero tuvo que ser así. Todo pasa por algo, eso lo creo firmemente, que esto fue por alguna razón que algún día descubriré. Hoy estoy muy enfadada con la vida, pero tuvo que ser así».

Álex era un apasionado de las motos. Su vida se terminó en una curva de Nigrán, pero quienes le conocieron le mantendrán vivo en la memoria.