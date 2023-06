Un conductor de autobús pagará 205.326 euros por un accidente en Santiago en el que una mujer falleció posteriormente

El accidente se produjo en la carretera Santiago-Noia a la altura de la gasolinera Galp, cuando el bus entró bruscamente en la vía desde el carril de incorporación sin ceder el paso. En la imagen, un vehículo hace correctamente la maniobra en ese mismo punto. Paco Rodríguez

Ocurrió el 17 de octubre del 2016 en la carretera que une Santiago con Noia, la AC-543. Eran las ocho de la mañana de un día que amanecía con llovizna y neblina, por lo que la visibilidad no era la idónea. A la altura de la gasolinera Galp, en el punto kilométrico 5,600, un autobús salió de la estación de servicio, se saltó una línea continua y no hizo uso del carril de incorporación que regula la incorporación a la vía principal e irrumpió abruptamente en la calzada. Al Mercedes Benz C-200 que circulaba en ese momento en ese punto no le dio tiempo a frenar y chocó violentamente contra la parte trasera del bus, cuyo conductor acaba de ver como la sección compostelana de la Audiencia Provincial confirma la sentencia que lo condenó a un total de trece meses de prisión por los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave por los que, además, tendrá que abonar 205.326 euros a la familia de la mujer que falleció en el accidente de tráfico.

Los hechos que la resolución judicial ha declarado probados no dejan lugar a dudas. El conductor de autobús omitió «las más elementales precauciones para la seguridad de la circulación puesto que no respetó la prioridad de los vehículos que circulaban por la vía principal», su maniobra fue «antirreglamentaria» y para el conductor del Mercedes, que tenía preferencia, fue «inevitable el accidente al no tener tiempo suficiente de hacer la maniobra evasiva».

El hombre que conducía el coche resultó herido grave, pero mucho más su esposa, que viajaba en el asiento del copiloto. Ella, de 76 años de edad, ingresó con un trauma cervical, una fractura metrafisioepificaria radial distal y otra del borde axilar del quinto al noveno arco costal izquierdo y, aunque su llegada a urgencias no presentaba síntomas de infección ni en su historia clínica consta que la padeciera con anterioridad, murió seis días después por una sepsis.

Tras la primera condena en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, el conductor de autobús, al igual que la compañía aseguradora del vehículo y la empresa para la que trabajaba el conductor (que son responsables civiles directo y subsidiario, respectivamente), presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia que ha sido desestimado.

Alegaron, en primer término, que el responsable del accidente fue el marido de la fallecida, que se empotró por detrás contra el bus. El conductor ocultó que se había incorporado desde la gasolinera e hizo ver que él ya circulaba por la vía principal, pero en el juicio quedó perfectamente acreditado que no fue así, que acababa de salir de la estación de servicio y que irrumpió en ese momento en la carretera de manera incorrecta.

El otro clavo al que quisieron agarrarse para evitar la condena y, sobre todo, el pago de los 205.326 euros a la familia de la fallecida, fue el que muriera en el hospital seis días después y de sepsis. Defendieron en sus recursos que la muerte, por tanto, no fue consecuencia del accidente de tráfico, sino de una infección que la mujer sufrió en el hospital.

Nuevamente, se toparon con la realidad. El informe forense no dejó lugar a dudas a la hora de señalar que fue el accidente el que provocó un deterioro del estado general de salud de la fallecida, en el que era mucho más probable la mala evolución de la infección que finalmente acabó con su vida. «Es incuestionable que en el caso examinado fue el acusado quien con su actuación previa dio lugar a la situación de peligro a que se vio sometida la mujer. Resulta incontestable la relación de causalidad directa e inmediata con las lesiones sufridas por la misma y, por ello, que el acusado debe responder por el resultado lesivo de la integridad física de la víctima», recoge la sentencia de la Audiencia compostelana.

La indemnización a la familia se divide de la siguiente forma: 2.460 euros al marido de la fallecida por las lesiones sufridas y 11.200 por los daños en su coche, que quedó siniestro total. Además, recibirá 119.866 euros por la muerte de su esposa. La hija que vivía con el matrimonio percibirá una compensación de 30.400 euros, que será de 20.400 para los otros dos hijos de la víctima. Los 600 euros que restan para llegar a la cifra total de 205.326 son una indemnización por los días de ingreso hospitalario.