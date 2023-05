Goretti Sanmartín ya habló con PSdeG y CA y cuenta con ambos para formar un tripartito en Santiago

Sanmartín y Pontón tras conocer los resultados del 28M Sandra Alonso

La gran vencedora de la noche electoral en Santiago fue Goretti Sanmartín. La líder del BNG hará historia al ser la primera alcaldesa de la ciudad y también la primera nacionalista en gobernar la capital de Galicia. «É moi emocionante que haxa unha muller por primeira vez na Alcaldía. Vai por todas as mulleres que nos precederon e nos abriron camiño e tamén por todas as rapazas novas. Que esa muller, ademais sexa feminista e nacionalista é moi relevante», asegura.

Para consumar su éxito electoral, Sanmartín necesita de pactos, por lo que nada más conocerse el resultado de las urnas habló con los candidatos del PSdeG y Compostela Aberta (CA), Xosé Sánchez Bugallo y María Rozas, respectivamente, y ambos le mostraron la intención de sus formaciones de facilitar una alianza para gobernar en Raxoi. La más que probable futura regidora asegura estar «en condicións» de encabezar ese tripartito progresista que, avanza, será también «para o conxunto da sociedade, porque o que ten o BNG é un proxecto, un modelo de concello, para absolutamente todo o mundo» en el que «se cumpran esas liñas transversais que nos subliñamos de políticas de accesibilidade, sustentábeis, de políticas verdes, de igualdade e, sobre todo, de non discriminación dependendo do lugar onde cada quen viva». El Bloque no quiere demorar las conversaciones y su intención es reunirse en los próximos días con ambos partidos «e intentar chegar a un acordo de goberno que sexa plural, que sexa diverso, pero que teña claro cales son as liñas principais nas que ten que traballar».

La portavoz nacionalista califica la nueva etapa que se abre en la capital gallega como «un momento de moita ilusión, de moita esperanza» y asegura que es consciente de que Santiago puede ser el mejor escaparate para mostrar «o modelo do BNG».