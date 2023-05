La defensa pide al TSXG que el hombre que mató a su sobrino de tres años en Santiago ingrese en un psiquiátrico

Santiago Cepeda, junto a su abogado, en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial en Compostela PACO RODRÍGUEZ

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebró este lunes la vista de apelación del caso Santiago Cepeda, el hombre que asfixió hasta la muerte a su sobrino de tres años el 21 de septiembre del 2010 en Compostela. La defensa del acusado, que fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión permanente revisable por la Audiencia Provincial, volvió a defender la que fue su tesis durante el juicio: que no estaba en plenas facultades mentales cuando ocurrieron los hechos, por lo que pide la eximente completa de su responsabilidad penal y que abandone la prisión para ingresar en un centro psiquiátrico.

En caso de que el alto tribunal rechace su petición, el abogado de Santiago Cepeda, el penalista compostelano Evaristo Nogueira, ha solicitado, de forma alternativa, que se le conceda la atenuante muy cualificada por entender que, si no tenía completamente mermadas sus facultades, si presentaba una limitación parcial de su capacidad cognitiva y volitiva cuando mató al pequeño. En este caso, el acusado no abandonaría la cárcel, pero sí vería rebajada su actual condena de prisión permanente revisable.

Sin embargo, tanto la Fiscalía del TSXG como la acusación popular, que representa la Asociación Amigos de Galicia, han solicitado en la vista de apelación que se mantenga la pena actual y que Santiago Cepeda siga en la cárcel por entender que era plenamente consciente de sus actos cuando asfixió a su sobrino.

Este fue, al igual que ahora, el eje sobre el que se movió el juicio del caso Cepeda durante el juicio que se celebró en la sección sexta de la Audiencia Provincial, la que tiene su sede en Santiago. En aquel momento, el jurado popular dio por probado que el hombre no tenía mermadas sus capacidades mentales cuando asfixió al hijo de su hermana, así como que el pequeño no tuvo ninguna oportunidad de defenderse porque confiaba en el acusado.

Un hecho que pesó y mucho en su contra es que el día del crimen, Santiago Cepeda subió con su sobrino a un piso superior de la casa en la que ocurrieron los hechos para acompañarle al baño y cerró dos puertas en su camino. Una con pestiño y la del aseo con llave. Un detalle que no cuadra con la versión de que no era consciente de sus actos. Así lo destacó la Fiscalía en aquella vista y también en la apelación de ayer, que tendrá que decidir si se confirma o no la sentencia.