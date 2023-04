Detienen a un vecino de Santiago por intentar matar a palazos a su madre en su casa de O Pindo

En una imagen de archivo, un agente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Santiago Sandra Alonso

Un vecino de Santiago de 26 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional por intentar, presuntamente, matar a su madre. Los hechos se produjeron el día 20 en la casa de la víctima, que está situada en la localidad de O Pindo, en el término municipal de Carnota, y solo la intervención de un familiar evitó la tragedia.

La mujer había estado conviviendo unos días en el domicilio de su hijo en Santiago, pero el día de la brutal agresión decidió regresar a su casa de O Pindo. Cuando entró en la vivienda, y según ella misma declaró a la Guardia Civil, de repente empezó a sentir golpes con un palo o un objeto similar en todo su cuerpo, pero especialmente en la cabeza. No salió de su asombro cuando pudo ver que el agresor era su propio hijo. Sus gritos, y el hecho de que la puerta de la entrada estuviese abierta, alertaron a un familiar de la víctima, que entró de inmediato para socorrerla. Al verle, el joven huyó del lugar.

El presunto agresor no actuó en caliente, sino que sus actos fueron premeditados. Fue a O Pindo en su coche, pero lo aparcó en un lugar apartado, no en el habitual, para que su madre no lo viera al llegar. Entró por una ventana a la casa y una vez en el interior hizo la espera hasta que llegó su progenitora para acometerla.

La víctima sufrió lesiones graves por las que ha tenido que recibir atención médica. Se trata, además, de una mujer que está atravesando por una enfermedad que es, precisamente, el motivo por el cual tiene que hacer frecuentes viajes a Santiago, ya que la atienden en el Hospital Clínico. En esta última ocasión, decidió quedarse unos días en el piso de su hijo en la capital gallega.

Tras salir huyendo de la casa de su madre, el joven condujo su vehículo hasta Santiago, donde fue detenido poco después por una patrulla de la Policía Nacional. Inicialmente, el caso iba a recaer en un juzgado de instrucción compostelano, concretamente en el 1, pero finalmente acabó en el de Muros, cuyo partido judicial incluye a Carnota. Primó así el criterio de dónde habían ocurrido los hechos y no el de lugar del arresto del presunto agresor.

Se da la circunstancia que el juzgado de Muros asumió casi a la vez el caso del joven que asesinó a su padre con un hacha, por lo que en estos momentos el juez tiene sobre la mesa un asesinato consumado y un homicidio en grado de tentativa.

Los motivos por los que el vecino de Santiago agredió a su madre con un palo no están claros, aunque fuentes de la investigación señalan que tras su detención habría dicho que o se mataba él, o la mataba a ella.

Tras prestar declaración ante el juez de Muros, el joven quedó en libertad y con una orden de alejamiento por la que tiene prohibido acercarse a su madre.