El SUP, sobre el miembro del equipo de Irene Montero detenido en Santiago: «Quiso hacer valer su condición para quedar impune»

El secretario xeral del sindicato SUP en Galicia, Roberto González, en el centro, junto a Abel Lobajo, también portavoz de la organización (derecha) y el abogado que defenderá al agente agredido en el aeropuerto de Santiago Sandra Alonso

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el de mayor representación en Galicia, se ha personado en la causa abierta en los juzgados de Santiago contra el miembro del gabinete de Irene Montero (Unidas Podemos) en el Ministerio de Igualdad que fue detenido el lunes 17 en el aeropuerto de Lavacolla tras protagonizar una trifulca por no querer pagar un suplemento por exceso de equipaje en la que acabó herido en una mano un agente de la Policía Nacional.

En una carta que ha remitido al SUP, José Andrés del Reino Cárdenas les ha anunciado que les denunciará porque les hace responsables de que su nombre haya trascendido y se haya publicado en los medios de comunicación, un argumento que rechaza de plano el secretario xeral del sindicato en Galicia, Roberto González, que tras acudir a los juzgados compostelanos señaló: «Si esta persona no se identifica como un miembro del equipo de Irene Montero, los agentes no iban a saber en ningún momento que esta persona es quien es, porque no es una persona de primera línea. Los agentes tienen conocimiento de quién es porque ella lo dice y quiere hacer prevalecer su condición de funcionario de alto rango ligado al Ministerio de Igualdad para que esta actuación quede impune. Así son los hechos y por ello revisten la gravedad que tienen».

Trifulca en el aeropuerto de Santiago con un miembro del equipo de la ministra Irene Montero Xurxo Melchor

El SUP no va a solicitar la destitución de Del Reino Cárdenas «pero si pedimos que todo el peso de la ley recaiga sobre él, para eso nos personamos», añade González, que también ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando que se impulsen las medidas legislativas necesarias para incrementar las penas previstas para los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, que es por el que, además de por las lesiones al agente, figura investigado el miembro del equipo de Irene Montero tras su incidente en el aeródromo compostelano.

Pese a no pedir su dimisión, el sindicato policial sí condena expresamente la actuación de Del Reino Cárdenas. «Nos parece lamentable porque una persona que tiene que dar ejemplo y que con sus acciones tiene que ser ejemplo para la sociedad y para el resto de ciudadanos hizo lo contrario, pues al ser requeridos los agentes de la Policía Nacional y una compañera de la Guardia Civil por el personal de la aerolínea, pues acomete contra ellos para tratar de evadir la acción policial», señala Roberto González.

El miembro del equipo de Irene Montero arrestado en Santiago: «Me detenéis porque soy de Podemos y gay, mañana no tendréis uniforme» Xurxo Melchor

El SUP también ha anunciado que solicitará que se sumen a la causa las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Santiago y las que José Andrés del Reino Cárdenas y su pareja hicieron con sus móviles tanto a los policías como a las azafatas de Ryanair que les impidieron el embarque por su actitud violenta al negarse al pagar el suplemento por exceso de equipaje.

El sindicato considera que las imágenes dejan claro que la actuación de los agentes fue totalmente correcta. «Nos consta que el compañero tuvo mucho temple en esta actuación y que trató de solventar la actuación sin llegar a privar de libertad a esta persona con una actitud de diálogo debido al estado en el que se encontraba», asegura el portavoz del SUP en Galicia.

Tras su arresto, una patrulla de la Policía Nacional llevó a Del Reino Cárdenas a un centro médico donde le atendieron y expidieron un parte de lesiones en el que figura que sufrió una contusión en el hombro. El funcionario de carrera con nivel 29, cuyo cargo en Igualdad le fue otorgado por libre designación, el procedimiento habitual para el personal de confianza, también ha presentado una denuncia porque asegura que fue agredido por los agentes que le arrestaron.