Ana Pontón ve al BNG en su mejor momento histórico ante unas municipales que abren cuatro convocatorias electorales en un año

Sandra Alonso

El Consello Nacional del BNG reunido en Santiago analizó las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Una convocatoria ante la que la portavoz nacional, Ana Pontón, considera que la formación nacionalista está en el mejor momento de su historia, señalando que frente a un PP sin ideas «o BNG representa o porvir, un país novo e unha nova Galiza que xa estamos construíndo colectivamente». Pontón destacó la importancia de unas municipales que trascienden el ámbito local «porque son realmente o comezo dun ciclo decisivo para o futuro do noso país con catro procesos electorais consecutivos nun ano», al sumarse luego generales, europeas y gallegas. Un contexto en que «un BNG máis forte, máis unido e máis ilusionado que nunca» no se pone límites.

Expresó que el Bloque está preparado para gobernar, con ideas claras y gestión solvente, con proyectos para cada concello pero huyendo de localismos. Dijo que los ejemplos de los municipios que gobiernan muestran cómo construir villas y ciudades con futuro, indicando que cuando se piensa en ayuntamientos gallegos de referencia se citan Pontevedra, Allariz, Carballo o Ribadeo: «Fronte aos personalismos e egoísmos nós temos un proxecto de país», manifestó. Evitó concretar en cuántos municipios presentará lista el BNG (la presentación de candidaturas cierra plazo el lunes), si bien aseguró que el 97 % de los gallegos podrán elegir papeleta del Bloque, que concurre en un mayor número de municipios que en los anteriores comicios.

Pontón cargó contra la «cobiza das grandes empresas enerxéticas, que se están forrando co espolio dos ríos e dos nosos montes», y anunció que el BNG participará mañana domingo en la manifestación: «Imos estar ao lado da xente do rural e do mar para plantarlle cara ás eléctricas», y a un PP que dijo que actúa como su agente comercial.