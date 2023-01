El mir en Galicia: nervios, emoción y dudas ante la especialidad a elegir

Xoán A. Soler

Un buen vozarrón a falta de megáfono, un horario a cumplir escrupulosamente, nervios pero también risas y emoción. Las pruebas de formación sanitaria especializada se celebran este sábado en 28 localidades de toda España, dos de ellas en Galicia: Santiago y Vigo. En la capital gallega se examinan 1.328 jóvenes y en la ciudad olívica 455. En Compostela se habilitaron dos sedes, Dereito para los graduados en Enfermería, Psicología, Biología, Física y Química, y Medicina para los exámenes mir y FIR.

A las puertas de esta histórica facultad se agolpaban a las tres de la tarde cientos de estudiantes que entraron en dos llamamientos. Nervios disimulados y vítores a los que cruzaban el umbral. Diego Rodríguez, de Cacheiras (Teo), lo pasó mal las últimas horas antes del examen porque en la academia en donde preparó el mir le aconsejaron no repasar. El tiempo se hizo largo: «ahora tengo la sensación de no saber nada pero a medida que empiece el examen imagino que ya irá todo rodado». Tiene dudas entre varias especialidades, una de ellas familia, aunque le asusta la burocracia y la carga de trabajo que entraña. A su lado Juan Vázquez, de Bertamiráns (Ames), coincide en que las últimas horas fueron complicadas. También baraja varias opciones, todas ellas especialidades médicas, «y espero que la nota me ubique un poco». Quien no tuvo problemas para dormir fue Thalía Rodríguez, de Pontevedra, pero no oculta sus nervios. Siempre quiso estudiar Medicina y al igual que sus compañeros su intención es elegir una especialidad médica.

Las pruebas de acceso, tanto las de esta titulación como las de Enfermería, Farmacia, Psicología, Química y Física, constan de 200 preguntas más diez de reserva. Más de dos mil personas colaboraron en el desarrollo de estos exámenes en toda España, que permitirán a casi 28.000 titulados optar a 11.171 plazas, 8.550 de médicos. Se trata de la convocatoria más alta tras cuatro años elevando la oferta y una de las especialidades con más plazas será medicina de familia, en donde existe un grave déficit de especialistas. Son 2.455 puestos en toda España y 207 en Galicia.