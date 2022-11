«No es una cuestión de sentir o no vergüenza, sino de justicia»

Cuando elevó su queja por tener que hacer cola en la calle en la oficina de empleo que está frente al Parlamento de Galicia, José Manuel Romero explicó que sus vecinos no tenían por qué saber que estaba en el paro. Todo el mundo le dio la razón. La primera, la propia Xunta, que dio orden inmediatamente de que se corrigiera esta situación que incumplía las directrices dadas desde que se levantaron las restricciones por el covid. Sin embargo, vio algunos comentarios en la redes en los que se decía que no era una vergüenza estar sin trabajo a los que quiere responder. «No es una cuestión de sentir o no vergüenza, sino de justicia. Ya sé que no es una vergüenza no tener trabajo, pero tampoco es agradable tener que hacer cola en la oficina del paro y que te vea todo el mundo. Y menos aún sin que suponga ningún beneficio, porque cuando fue la pandemia todos lo acatamos y nadie protestó, pero ahora no tiene ningún sentido porque dentro está todo el mundo sin mascarilla», explica.

Él es consciente de que no a todo el mundo le afectaba esta situación del mismo modo. «A otros no les influiría, pero a mí sí», afirma. Antes de hacer público su caso protestó en la oficina y trató de que el resto de usuarios le acompañasen en su queja, pero no tuvo éxito. «Todo el mundo lo veía mal pero nadie quería hacer nada», se lamenta. Él sí lo hizo. Presentó una reclamación oficial a la que en agosto le respondieron diciendo que aún era obligatoria la distancia social. «Eso era mentira y por eso no me quise quedar quieto y seguí luchando», advierte.