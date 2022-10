Uno de los vehículos que esta semana aparecieron con el techo abollado en el vial que conduce a San Paio Sandra Alonso

«Preguntan a señoras en el medio de las aldeas si pueden dejar el coche»

La presión que están soportando los vecinos de Lavacolla por la gran cantidad de vehículos aparcados en las cunetas de viales, rotondas o fincas particulares llega en ocasiones a situaciones que serían divertidas de no ser por la preocupación que generan en la parroquia. «Es que a veces hasta preguntan a señoras en el medio de las aldeas si pueden dejar allí el coche, en medio de una finca y, claro, les dicen que no porque están hartas», relata el presidente de la asociación vecinal, Manuel Salvado Costa, que asegura sentirse «olvidado» por el Concello. «Esto nos ha pasado siempre, es lo que tiene estar a diez kilómetros del centro, que nuestros problemas no se ven como los del Ensanche», añade.

Una de las gasolineras situadas al pie de la N-634, la antigua carretera de acceso al aeropuerto de Santiago XOAN A. SOLER

Negocios con caídas de hasta un 40 % en la facturación al tener llenos sus aparcamientos

El problema de la invasión de coches que sufre Lavacolla no es únicamente visual o de molestias para el tráfico, es también un importante lastre económico para muchas empresas. No en vano, entre los lugares que últimamente más utiliza el párking fantasma para dejar los vehículos de sus clientes están los aparcamientos de gasolineras y restaurantes, que, al tenerlos totalmente ocupados, no pueden ofrecer este servicio a sus clientes. El resultado es que se marchan y que hay negocios con caídas de hasta un 40 % en la facturación, como le está ocurriendo a un conocido restaurante de la zona.