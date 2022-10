Marta Lois junto a Yolanda Díaz, en un acto de Sumar. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Marta Lois tendrá nuevo sustituto hoy al frente de Compostela Aberta. Tras siete años en la primera línea de esta formación, surgida en la efervescencia de las mareas y capaz de llegar al Gobierno local, donde Lois se ocupó de la concejalía de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo, la todavía portavoz deja su puesto después de tomar una decisión «madurada, pensada e non improvisada». Esta misma mañana, a partir de las 10.30, la concejal estará acompañada de Xan Duro, secretario de organización de Compostela Aberta, para anunciar a su sustituto, que encabezará la candidatura para las elecciones municipales de mayo del próximo año.

Lois comunicó su salida a la militancia a través de una carta, donde anunciaba su decisión de no concurrir como cabeza de cartel en los comicios locales. «Entendo que hai una necesidade dun cambio de rol. É o momento de dar o relevo», responde la todavía portavoz de la formación, que define este paso como «un punto de inflexión» y una «pequena pausa». Esta marcha de la primera línea no implica su salida de CA, ya que mantendrá el acta de concejal hasta el próximo mes de mayo y seguirá «involucrada na organización para o traballo na rúa, na campaña, arroupando a persoa candidata» y para donde su participación sea necesaria, explica. «Non me desvinculo», zanja.

A pesar de tratarse de un paso decidido «hai tempo», el anuncio coincide con sus nuevas responsabilidades en el equipo de coordinadores del proyecto Sumar que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. «Hai meses que estou involucrada, a título individual, nos procesos de escoita de Sumar, pero isto non ten nada que ver», afirma Lois, que el pasado viernes 23 de septiembre asumió la coordinación de Cuidados dentro del esquema de 35 áreas sectoriales que componen Sumar.