LA VOZ DE LA ESCUELA

Hai que aprender de todo porque o mundo está formado por moitas realidades. Iso téñeno claro os profesores e tamén o programa educativo de La Voz de Galicia, Prensa-Escuela, que prepara a saída do seu suplemento semanal, La Voz de la Escuela (LVE), para o vindeiro 19 de outubro. Está aberto o prazo de inscrición (totalmente gratuíta) dos profesores, que só teñen que chamar ao teléfono 902 103 156 para apuntarse. O programa inclúe o envío do xornal en papel durante a semana á casa do mestre e os mércores o reparto do xornal entre os seus alumnos. Ese día publícase o suplemento La Voz de la Escuela, como cada semana do curso dende hai 40 anos.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Saúde e noticias falsas

Prensa-Escuela está pensado para alumnos de 5.º de primaria en diante, tanto da ESO como de FP ou bacharelato, ademais da educación especial. A actualidade ocupa o arranque do suplemento, pero a divulgación chega dende a páxina 3. Primeiro coa hemeroteca, contando a nosa historia dende as páxinas de La Voz. Pero sobre todo está nas seguintes páxinas, onde se fala de case calquera cousa: arte, literatura, ciencia (que está no ADN de La Voz de la Escuela), dereito, economía e agora tamén xeoloxía. Coñecer o patrimonio xeolóxico galego e entender a súa importancia no pasado e no futuro é unha das premisas da nova sección. Tamén haberá divulgación sobre saúde, para explicarlles aos rapaces moitas das cousas que lles están a pasar; contamos para iso coa colaboración dos xornalistas de La Voz de la Salud, que chegan a todos os públicos con seu TikTok. E, pensando nestes tempos, en La Voz de la Escuela haberá un espazo propio para recoñecer as fake news e aprender a protexerse delas.

E como non todo vai ser aprender, temos un espazo de ocio: volven os pasatempos, unha sección histórica do suplemento de La Voz que agora retorna cunha proposta moi variada e divertida, de diferentes niveis de dificultade para chegar a todos os alumnos.