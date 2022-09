El acusado tenía una magnífica relación con el niño y con el resto de sobrinos, así como con su hermana, su cuñado y con toda la familia. No en vano, sus padres son los que cubren su defensa jurídica y los padres del niño no han querido personarse como acusación particular. Incluso han visto con malos ojos que Amigos de Galicia entrara en el procedimiento. Todos explicaron ante la jueza de instrucción que aquella fatídica tarde, cuando le encontraron asfixiando al pequeño estaba ido, que no se le entendía lo que decía y que se agitaba violentamente, por lo que tuvo que ser reducido por la Policía. Unas declaraciones en las que encajaría la teoría del colapso mental repentino derivado de las lesiones cerebrales por el tumor extirpado, que también le dejó otras secuelas físicas como dificultad de movimientos en una parte de su cuerpo.

El abogado de Cepeda, el penalista compostelano Evaristo Nogueira, no ha querido dar ningún detalle sobre el contenido del informe pericial que presentará al juicio, pero sí ha pide «que no se prejuzgue un caso que es muy complejo». El letrado añade que «hay que esperar a la vista oral y a tener todas las pruebas sobre la mesa antes de emitir juicios de valor».