El suceso se produjo en la casa familiar de los Cepeda, en la calle Loureiros de Santiago XOAN A. SOLER

El hombre acusado de asfixiar hasta la muerte a su sobrino de solo tres años en Santiago permanecerá en la cárcel hasta que se inicie el juicio, que está previsto para el 17 de enero del 2023. Cumplidos ya dos años de internamiento, la jueza que instruye la causa ha decidido prorrogar la prisión provisional hasta que Santiago Cepeda Quintela se siente en el banquillo con una petición de pena de la Fiscalía que es la máxima en el Código Penal: prisión permanente revisable. El inquietante crimen cumplirá mañana su segundo aniversario sin que se haya despejado por completo la duda de qué ocurrió aquella tarde en la casa de los abuelos del niño, en la que el presunto asesino estaba viviendo de forma temporal.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular, que ejerce la asociación Amigos de Galicia, entienden que fue un asesinato para el que no existe ni móvil ni explicación conocida. La defensa, que dirige el penalista compostelano Evaristo Nogueira, no niega los hechos, pero sostiene que el acusado sufrió un trastorno o una enajenación transitoria y que no era consciente de sus actos, por lo que pedirá la eximente completa de su responsabilidad penal. Si el tribunal aceptase su versión de los hechos Santiago Cepeda no iría a prisión, pero tendría que permanecer internado en un centro adecuado hasta que los médicos lo determinen.

Frente a esa visión de la defensa está la de las acusaciones, que consideran como un acto muy consciente el hecho de que el acusado llevase al niño desde la planta baja de la casa hasta una superior subiendo las escaleras de la vivienda, para después cerrar dos puertas hasta encerrarse con la víctima en un cuarto de baño, donde finalmente lo asfixió.