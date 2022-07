Las Festas do Apóstolo vuelven sin restricciones y con un cartel de acceso libre y gratuito

Herdeiros da Crus y Calexico destacan en una cita que pregonará Tamar Novas

r.m./ L.F.

El actor compostelano Tamar Novas pregonará las Festas do Apóstolo, que vuelven sin restricciones y con todas las actividades gratis y de acceso libre. Hasta 26 conciertos de distinto formato animarán distintos espacios entre los días 21 y 31, entre los que destacan Herdeiros da Crus y el también gallego Grande Amore, con tirón entre los jóvenes, además del grupo estadounidense Calexico (Arizona).

Abrirá el cartel la banda neoyorquina The New York Ska-Jazz Ensemble, que actuará en la Praza do Obradoiro justo después del pregón de Tamar Novas. El concejal de Festas, Gonzalo Muíños, anima a los compostelanos a disfrutar de su «bo directo e bo ritmo» en la principal plaza de la ciudad, aunque la de referencia para las fiestas será, como siempre, la de A Quintana. El parque de Galeras y la plaza de Mazarelos serán los escenarios alternativos para los conciertos de formato más modesto, la mayoría.