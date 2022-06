Montse García

O Son do Camiño ultima su edición más ambiciosa del 16 al 18 de junio después de dos años de ausencia. Acaba de desvelar los horarios de los conciertos de sus más de cuarenta actuaciones, con nombres de referencia en la escena internacional y nacional, como The Chemical Brothers, C. Tangana, Liam Gallagher, Editors, Anuel AA, Dani Martín, Rigoberta Bandini, Jason Derulo y Tïesto. En esta tercera edición de gran formato gana un escenario y pasan a ser tres, cuenta con mayor espacio para el público tras ampliar el recinto y una zona más grande para el área de «food trucks», que también incorpora mayor variedad. Todo ello para acoger a más de 120.000 personas —42.000 por día—, que agotaron las entradas desde hace semanas. Un volumen de asistentes que ha llevado a establecer un plan especial de movilidad. Así como novedad ofrecerán aparcamientos y buses para el público para acceder hasta el Monte do Gozo desde diferentes puntos de Santiago.