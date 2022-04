Susto para sesenta pasajeros en un vuelo de Nueva York al volar sobre Galicia

La despresurización se produce cuando falla el bombeo de aire comprimido en la cabina del avión y se pierde la presión constante debido a una avería en el sistema de presurización o en la estructura del avión, que es cuando la ausencia de oxígeno se produce de manera más rápida e intensa. La presión del aire disminuye cuando aumenta la altitud, lo que no es un problema en los aviones si funciona el sistema de presurización y no hay fisuras en el fuselaje. Si no es así, el peligro puede llegar a ser mortal para todos los ocupantes de la aeronave.

En el caso del vuelo entre el JFK y Barajas de Delta Air Lines, la investigación del caso constata que «la tripulación tuvo que hacer uso de las máscaras de oxígeno y las mascarillas de oxígeno se desplegaron para los pasajeros», con lo que evitó el peligro de manera correcta, aunque parte de los viajeros y tripulación notase los efectos de falta momentánea de oxígeno y el descenso vertiginoso obligado en estos casos. Los síntomas habituales en estos casos entre los ocupantes son mareos, dolor de oídos y en la parte frontal de la cara o en los senos nasales, por la diferencia de presión.