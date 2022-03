La causa sigue pendiente contra João Carlos Gonçalves de Oliveira Correia y Pedro Miguel da Cunha Leal, que no se presentaron en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago pese a que respecto al primero de ellos se había incluso emitido una orden de búsqueda y detención, que no ha sido efectiva porque ambos residen fuera de España. La Fiscalía les sigue pidiendo dos años y un día de cárcel, pena que la acusación particular eleva hasta los tres años y medio, con indemnizaciones de 1.800 euros en el caso del ministerio público y de 4.500 en el de la acusación particular.

Con ese «sí, señor juez» Juan Severino Somoza ha reconocido que el 17 de marzo del 2013, después del partido de rugbi que jugaron en Santiago España y Portugal, él y sus compañeros acudieron al pub Retablo, situado en la Rúa Nova de la zona vieja compostelana, para tomar unas copas. Allí se cruzaron con un grupo de jóvenes compostelanos. El peor parado fue David García Cea, que acabó en el hospital con el maxilar izquierdo roto por un brutal puñetazo, golpe con el que cayó al suelo y, una vez allí tendido, recibió una patada en la cabeza que le dejó inconsciente para, ya inerte, seguir recibiendo golpes por todo el cuerpo sin piedad. Tardó un mes en recuperarse y le han quedado secuelas como varias vértebras aplastadas.