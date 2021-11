En la protesta ante el Parlamento, varias familias pedían soluciones para sus hijos Sandra Alonso

Nueve escolares con discapacidad auditiva, de colegios de A Coruña, Betanzos, Carral, Arteixo, Ourense, Pontevedra, Bueu, y Cangas carecen de intérpretes y otros recursos para una buena educación en el aula. Así lo denunciaron en una concentración ante el Parlamento la Federación de Asociacións de Xordos do País Galego (Faxpg) y de las Asociacións de Nais e Pais de Nenos Xordos de Galicia (Anpanxoga). Portaban una pancarta, en la que se leía «Inclusión real para el alumnado sordo», suscrita por la Faxpg y las asociaciones de personas sordas gallegas. Además, mostraban nombres de familias con hijos que tienen problemas en las aulas. Durante aproximadamente una hora permanecieron en el exterior de la Cámara autonómica. Allí acudieron a interesarse por su su situación y mostrarles solidaridad el portavoz de educación del Grupo dos Socialistas, Luís Álvarez; y las diputadas nacionalistas Ana Pontón y Mercedes Queixas.

Iker Sertucha, presidente de la Faxpg, explicaba que «Estamos aquí para reclamar la inclusión real y efectiva del alumnado sordo en educación, porque hemos recibido diferentes quejas de familias que no están recibiendo todos los apoyos y recursos necesarios para esa inclusión real. Estamos hablando de intérpretes de lengua de signos, profesores de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica que sepan lengua de signos, y de cubrir otras carencias, que están impidiendo el desarrollo académico de estos niños». Las nueve familias tienen situaciones diferentes. En ocasiones disponen de docentes especialistas, pero que no saben lengua de signos: «Es importante cambiar la mentalidad. Defendemos la inclusión educativa, pero eso no significa solo que el alumno esté en el aula; para que realmente sea efectiva es importante que se le faciliten todo tipo de recursos que necesitan», agrega Sertucha.

Isolina Piñeiro, presidenta de Anpanxoga, resaltaba que «Seguen os mesmos problemas.Eu teño tres fillos xordos e todos os anos estou coas mesmas reivindicacións, con problemas de organización dentro do centro e con poucos recursos. A xordeira é unha discapacidade auditiva que é diferente a outras. Para nós é moi molesto ter que estar todos os anos loitando por recursos nos colexios, é unha situación moi cansina. Faltan recursos de apoio suficiente e con horario completo».