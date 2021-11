La marcha presencial en Santiago comenzó en el Monte do Gozo y finalizó en el Obradoiro PACO RODRÍGUEZ

Cinco mil personas en Galicia, 350 de ellas presencialmente en Santiago, en una marcha que comenzó a las 11.00 en el Monte do Gozo y finalizó a las 12.45 en el Obradoiro, secundaron la novena Andaina contra a violencia de xénero. Camiño ao respecto, organizada por la Xunta. Entre las participantes estaban las conselleiras Rosa Quintana, Ethel Vázquez y María Jesús Lorenzana. Esta última afirmó en la alocución final que «Temos por diante novos retos, como é a prevención do acoso laboral, a violencia dixital e a violencia sexual», e insistió en reclamar más esfuerzos de educación, concienciación, sensibilización y formación de profesionales, para avanzar más y eliminar toda la violencia machista. También tubo un recuerdo para«Mónica Marcos, a última víctima de violencia machista en Galicia, asesinada o pasado mes de setembro deste ano a mans da sua exparella» y enfatizó que se use el número 016 para avisar de y pedir apoyo en casos de situaciones de violencia contra la mujer.

«É moi necesario a día de hoxe sensibilizar moitisimo á poboación e seguir recordando que mentras exista un só caso de violencia de xénero toda a cidadanía, toda a sociedade, por suposto os poderes públicos e os cidadáns tamén connosco, temos que continuar loitando, tamén educando aos máis novos, á xuventude, ás novas xeracións, e intentando tamén que nas xeracións máis maiores siga calando a mensaxe da igualdade, do principio de liberdade da muller, de que a muller é igual que o home, e que por suposto non se pode tolerar nin a maior das violencias nin o mínimo ataque machista», afirmó la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

Admitió preocupación por las nuevas tecnologías, pues también sirven para que avancen las violencias machistas, dijo, y«por iso é tan importante incidir na educación e nos medios de comunicación». Además, «sigue sendo fundamental a educación a concienciación a sensibilización de todos nós, comezando polos nenos e polas nenas desde que son moi pequenos».