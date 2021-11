Gonzalo Caballero, rodeado de militantes de su sector en el PSdeG, frente al busto de Pablo Iglesias en el parque que lleva el nombre del fundador del PSOE en Santiago Paco Rodríguez

Arropado por militantes y frente al busto de Pablo Iglesias en el parque que lleva el nombre del fundador del PSOE en Santiago, Gonzalo Caballero ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna intención de echarse a un lado tras perder la elección a secretario xeral del PSdeG en favor de Valentín Fernández Formoso, alcalde de As Pontes, al que exigió que pase «das palabras aos feitos» y que «amose a vocación que ten de cumprir os seus compromisos» en lo que a integración de las dos corrientes existentes en el socialismo gallego de cara al próximo congreso nacional que, reclama, no tiene que ser «de división», sino de «integración».

Además de recordar que, pese a perder las elecciones, 3.000 militantes le votaron, Gonzalo Caballero tiene claro que para que esa voluntad de integración sean hechos y no palabras no puede cambiarse el proceso de elección de los miembros del comité nacional en Galicia, como pretende la dirección federal.

La comunicación enviada esta misma semana por la dirección federal del PSOE establece que dos tercios de los miembros del comité nacional gallego se elijan en el congreso nacional y el tercio restante en los congresos provinciales «eliminando a posibilidade de que as agrupacións locais poidan elexir con autonomía e democracia aos seus representantes», señala Caballero, al que este cambio le parece que resta poder de decisión a la militancia en favor de «grandes acordos de baronías», por lo que pide a Fernández Formoso «buscar unha fórmula para non aplicar en Galicia algo que non corresponde a nosa estrutura territorial e que non se aplicou mentres eu fun secretario xeral», añadió.