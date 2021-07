La Policía desplegará 3.600 agentes en el Camino de Santiago y pondrá un enlace con peregrinos en todas las comisarías

Xoán A. Soler

El dispositivo de seguridad que desplegará la Policía Nacional en todo el Camino de Santiago movilizará a un total de 3.600 agentes. En la ciudad estarán presentes de forma progresiva hasta el día del Apóstol, la jornada en la que más efectivos se concentrarán en Compostela, todas las unidades especiales del cuerpo. Eso significa la presencia del helicóptero y el dron, los perros, los especialistas en desactivación de explosivos (Tédax), el grupo de subsuelo y, por supuesto, la Unidad de Intervención Policial (UIP), cuyos agentes ya patrullan con armas largas la Catedral y la zona monumental.

Otra de las unidades que formarán parte del plan «Protegemos el Camino: año jubilar 2021-2022» será la de Caballería, con bases establecidas en Santiago y Pontevedra y que se desplegarán por las distintas rutas en función de las necesidades y circunstancias. Al igual que en años anteriores y ante el éxito que ha supuesto, este año y el que viene también habrá agentes de otros países, concretamente de Alemania, Italia, Francia y Portugal, que formarán patrullas conjuntas con los españoles.

La mayor novedad con respecto a otros años es que por primera vez todas las comisarías y dependencias policiales a lo largo de la ruta contarán con un agente especializado que actuará como enlace con los peregrinos para atender sus dudas y demandas. Además, todos las sedes de la Policía Nacional en el Camino se han convertido en centros oficiales para el sellado de credenciales.

Estos enlaces serán también los encargados de fomentar la difusión y la protección del Camino, de colaborar con las instituciones y organismos implicados en la ruta y de organizar actividades de promoción, así como de difundir información y consejos para que los caminantes completen las etapas con seguridad.

«Nuestra misión principal será dar seguridad en todas las rutas del Camino de Santiago a los más de 400.000 peregrinos que se esperan en este año jubilar», explicó en la presentación del dispositivo en el Concello de Santiago el director general de la Policía. Francisco Pardo Piqueras, sin embargo, no quiso responder ninguna pregunta tras su discurso, lo que ha impedido conocer detalles más concretos de cómo será el despliegue específicamente en Galicia y Compostela o, por ejemplo, porque desde el Gobierno central no se ha querido crear una minicomisaría en el Monte do Gozo, una infraestructura para la que la Xunta ofreció tanto el local como las obras que sería necesario acometer.

Otra de las novedades es que la página web de la Policía Nacional no solo incluye ahora información y consejos destinados a la protección del peregrino, sino que también promocionará las distintas rutas tanto desde el punto de vista cultural como turístico e incluso ofrece la posibilidad de descargarse la cartilla de sellado de credenciales necesaria para obtener la compostela al llegar a la Catedral.

El acto de presentación del dispositivo, que presidió el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, también contó con la presencia, entre otros, del jefe superior de Policía en Galicia, José Luis Balseiro, de la nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, así como del comisario en Compostela, Cástor Vázquez, y el director xeral de Emerxencias de la Xunta, Santiago Villanueva.