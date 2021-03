Tercer accidente en solo 24 horas en Santiago por caída en escaleras: un chico de 14 años que está grave

0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago 24/03/2021 20:02 h

Si la fatalidad quiso que en Santiago se produjeran el pasado lunes dos accidentes mortales por caída en escaleras con solo diez minutos de diferencia, una tercera víctima en las siguientes 24 horas a estos dos sucesos se ha sumado a esta ola de mala suerte. En este caso, el siniestrado es un chico de 14 años de edad y que, pese a que fue ingresado en estado grave en el Hospital Clínico, no se teme por su vida y se está recuperando.

Este tercer accidente se produjo sobre las 16 horas del martes en un portal del edificio Área Central. El chico bajaba por las escaleras para ir a clases cuando, por motivos que no están aún claros, se trastabilló y cayó causándose numerosos traumatismos. Unos amigos que le acompañaban fueron a pedir ayuda a un establecimiento comercial cercano y una de las trabajadoras fue de las primeras en asistirle hasta que llegó la ambulancia.

Los otros dos accidentes casi consecutivos ocurridos en Santiago con idéntica casuística se produjeron a las 18.10 del lunes en una vivienda particular situada en la avenida de Bilbao, donde falleció una mujer de 74 años, y a las 18.20 horas de ese mismo día en las escaleras que dan acceso al paso inferior bajo la SC-20 desde la calle Batalla de Clavijo, en las que perdió la vida un hombre de 83 años.

En el primero de los casos, la señora se disponía a bajar al sótano del inmueble cuando perdió el pie y se precipitó peldaños abajo, mientras que el octogenario iba a dar su paseo diario con su mujer, que fue testigo del fatal desenlace. Ambas víctimas se produjeron en la caída heridas letales en la cabeza y otras en distintas partes del cuerpo que hicieron que los servicios sanitarios de emergencia nada pudieran hacer por salvar sus vidas cuando acudieron para atenderles.

De los tres accidentes, el de Batalla de Clavijo es el único que se ha producido en un espacio público, lo que ha motivado que desde el Concello compostelano se haya enviado al lugar a una brigada de operarios para evaluar el estado de la escalera. Precisamente, un hijo del octogenario fallecido se desplazó al día siguiente de lo sucedido hasta este mismo punto para tomar fotografías y denunció que la estructura no se encontraba en buen estado, por lo que reclamó que fuese reparada para evitar que se pudieran producir más incidentes.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo ( PSdeG-PSOE), explicó en la cadena de radio Onda Cero que el Concello no tiene por el momento claro si la escalera es de titularidad municipal o de Fomento, ya que se encuentra junto a la SC-20, la carretera de circunvalación de la ciudad, que es propiedad del ministerio. La cuestión es importante en el caso de que la familia del accidentado reclame una indemnización, algo que no descartan aunque aseguran que aún no han decidido.