Estos dos alumnos de la USC concilian la exitosa «melodía parásito» de Verto con Medicina

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 19/11/2020 05:00 h

Tienen cerca de 27.000 oyentes mensuales en Spotify y miles de seguidores (e in crescendo) en Instagram, YouTube, Twitter... El dúo santiagués Verto se ha convertido en el fenómeno de la música independiente en gallego. ¿La clave? Unos ritmos urbanos híper pegadizos, de esos que reproducen en bucle en la cabeza —lo que ellos llaman «melodía parásito»—, unidos a letras bala, que disparan sin rodeos y dan en la diana del imaginario colectivo. Bailan entre la crítica, la ironía, el intimismo o la actualidad; con temas, que tanto hablan del aislamiento de la pandemia como del repertorio de clichés que sale a la luz al decir que eres gallego (su mayor hit, por cierto, Oye gallego). Detrás de estas composiciones están el compostelano Fernando Peleteiro (Fer) y el pontevedrés Alberto Mira (Berto), dos alumnos de la USC que se conocieron hace cinco años, cuando empezaron a estudiar Medicina; aunque su proyecto musical arrancó en septiembre del 2019. «Xurdiu de forma espontánea», cuenta Berto, quien recuerda el día que propuso a su amigo productor hacer algo juntos y salió Amolecer, el germen de su primer disco (Puro ocio); o aquel en el llevaron una caja llena de cedés caseros para repartir en la biblioteca de la USC Concepción Arenal, conocida como la Conchi. Aunque el bum llegó cuando todavía el covid parecía algo lejano, a comienzos de este año, con su aparición en el programa Luar.

Pasaron a formar parte de la banda sonora del confinamiento de muchos jóvenes; pero no fueron conscientes de la repercusión hasta este verano, cuando dieron su primer concierto. Fue en la Cidade da Cultura, dentro del ciclo Atardeceres do Gaiás, donde se encontraron con 200 personas tarareando sus temas. Ahora estos dos estudiantes de 23 años preparan su segundo disco y, avanza Berto, «será pop puro, con sons dos 80, temas de amor e desamor, con aqueles sintetizadores da época». Y, de nuevo, autoeditado, «condición sine qua non do noso traballo, feito sen axudas externas»; de igual modo que lo es el gallego, porque «somos galegofalantes e simplemente nos sae facelo así, sen outro motivo, por iso non vai cambiar. Facelo en inglés, por exemplo, sería unha parvada. Facer música para a xente local, da túa comunidade, cala moitísimo máis». Actualmente, quedan todos los viernes para grabar y lo concilian con su sexto curso de Medicina «como faría calquera outro universitario que ten un hobby. Compaxinalo é só cuestión de ser organizado. A música é un estímulo para nós e motívanos para ir sacando a carreira». Además, prevén lanzar cada uno este invierno un par de temas en solitario.

Bocadillos de autor

O Sendeiro se ganó en los últimos años un puesto entre los restaurantes mejor valorados por los compostelanos, por su cocina y el ambiente creado en la antigua casa de la rúa do Olvido. En esta segunda ola, el negocio ha encontrado una nueva senda para «llevar a las casas nuestra esencia», convertida en bocadillos de autor. No obstante, afirman, era una idea que existía ya antes de la pandemia. Con Summa Castro como jefe de cocina, asociado desde hace cuatro años con Sergio Delpont y Alberto Fernández, reivindican ahora con O Sendeiro vai de camiño una nueva línea de bocadillos gourmet «con un ADN propio», un concepto alejado del típico bocata hecho en cinco minutos para salir del paso. En su lugar, ofrece «una cocina elaborada entre dos panes». Y no un pan cualquiera, sino que se encarga a la panadería santiaguesa Pan da Moa, reconocida entre las mejores de España.

«Amnesia 3.0»

Hoy se estrena en el festival Carballo Interplay la primera webserie interactiva en gallego, en la que el espectador puede escoger el punto de vista desde el que se cuenta la trama. Se trata de Amnesia 3.0, un proyecto dirigido por Irene Pin, periodista forjada en las aulas de Comunicación Audiovisual de la USC, junto a las antiguas alumnas de Ciencias de la Comunicación Iria Iglesias y Natalia Porca. Rodado entre Santiago, Carballo y Zas; el componente picheleiro también llega al elenco, entre cuyos actores están varios compostelanos, como Monti Castiñeiras o Sabela Arán.