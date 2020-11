El choque entre un autobús urbano y un camión de Urbaser bloquea el tráfico en el centro de Santiago

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

18/11/2020 10:57 h

Un choque entre un autobús urbano y camión de Urbaser en la cuesta de As Rodas, sin heridos, causó una fuerte retención que afectó a la principal arteria del centro de la ciudad. El accidente se produjo alrededor de las 9.30 horas, momento en que circulan por San Roque cientos de vehículos que llevan a los escolares al colegio La Salle, y a otros situados entre Virxe da Cerca y A Enseñanza.

El tráfico quedó totalmente parado entre la praza de Galicia y San Caetano, al no poder pasar los coches ni por As Rodas ni por la rúa Valle Inclán, única vía de escape en caso de problemas en As Rodas. Poco antes de las diez de la mañana, el camión de basura, que circulaba en sentido Porta do Camiño, fue retirado del carril, lo que permitió dar salida a algunos coches. El autobús, de la Línea 1 que cubre el recorrido entre el Hospital Clínico y el cementerio de Boisaca, mantiene cortado, a esta hora, el carril de subida hacia San Roque. Los daños en el bus son cuantiosos, y tendrá que ser retirado con grúa. El parabrisas estalló sin llegar a caer los cristales, y la ventanilla del conductor rompió totalmente, y el frente del autobús sufrió muchos daños.

El conductor del autobús urbano, aún con el susto en el cuerpo, confirmó que en el momento del accidente viajaban en al bus unas cinco o seis personas. Explicó que no pudo hacer nada para evitar el impacto del camión, ya que en el lugar del accidente no hay arcén y la caja de la calzada es estrecha. Todo apunta a que el conductor del camión perdió el control del vehículo, porque la calzada estaba resbaladiza y al irse hacia la izquierda chocó contra el autobús que subía en ese momento.