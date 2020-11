«Las personas arrastran lesiones por mucha y por poca actividad física»

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 13/11/2020 05:00 h

Dolores en las articulaciones, pesadez en las piernas y molestias musculares son solo algunas de las secuelas más comunes que arrastran las personas tras los meses de confinamiento total y las limitaciones impuestas para tratar de frenar la expansión del covid. «Las personas llegan a la consulta con lesiones provocadas tanto por mucha como por poca actividad física», explica Guillaume Pablo, quiropráctico formado en Francia y afincado en Galicia desde el 2018. Guillaume sostiene que durante el confinamiento se dieron dos situaciones: «Unas personas se lanzaron a la actividad física sin tener conocimientos, guiados solo por vídeos que bajaban de Internet; y otras lo hicieron directamente sin saber nada del tema». El resultado fue «que muchos se pasaron de ejercicios o lo hicieron mal. Tan malo es una cosa como otra», recalca. Y las consecuencias son «lesiones que se arrastran desde entonces. Las dos son recuperables, pero habrían sido evitables». En cuanto al debate de si fue un error no permitir salir a caminar o correr durante el confinamiento, Guillaume opina que «lo de aquellos meses se resolvió como se pudo y con la información que había. Debió permitirse el ejercicio moderado. Una hora al día de paseo habría sido lo recomendable, pero ahora es más fácil decirlo». El quiropráctico entiende que «lo complicado es controlar que la gente cumpla con las normas. El encierro afecta a la salud mental, pero también a la física». Guillaume Pablo se formó en Francia, y actualmente dispone de consultas en Casalonga, As Galáns y Santiago, en la rúa República do Salvador. La quiropráctica está reconocida en España como profesión sanitaria, si bien «es el único país de Europa en el que no hay estudios de esta profesión, que en Francia requiere entre cinco y siete años de formación y está al nivel de Medicina». Guillaume Pablo apunta que «la quiropráctica y la fisioterapia son complementarias», y cree que deberían ir de la mano «porque ambas pueden conseguir mejores resultados para los pacientes». «No son competidoras», concluye el quiropráctico.

Alumnos extraordinarios

El área de Santiago está de enhorabuena. El esfuerzo de cinco alumnos de secundaria de centros de Santiago y Teo los ha hecho merecedores de los premios extraordinarios de ESO correspondientes al complicado curso 2019-2020. Así, de los 20 premios concedidos por la Xunta, cinco quedan en Compostela. Los galardonados son Eva Montoto Pintos y Samuel Vidal Mariño —ambos del IES de Cacheiras— y Alejandro Amoedo Fontoira, Claudia Santos Freire y Tomás Pereira Angueira —alumnos del Colegio Manuel Peleteiro—. Cada uno de esos cinco estudiantes recibirá 750 euros y un diploma. Además, el reconocimiento figurará en sus expedientes académicos.

Premio de Ordes

Comprar en los establecimientos comerciales, adheridos al centro comercial abierto de la localidad de Ordes, tenía premio durante la campaña de promoción de las ventas durante las fiestas de Samaín, celebrada a principios de noviembre. Marisa Meijide fue la ganadora de una semana en autocaravana, que fue sorteada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Ordes (Aecor) entre las personas que adquirieron algún producto en los locales del centro comercial de la localidad, y que recibieron a cambio un boleto para la rifa. Los establecimientos entregaron más de diez mil tarjetas a sus clientes, dentro de la campaña Noite Branca de Samaín. La vecina Marisa Meijide recibió el premio de manos del comerciante David Viaño Noya, presidente de la asociación de empresarios y comerciantes ordense.