La oficina postal de Conxo se corona entre otras 135 del noroeste peninsular

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 12/11/2020 05:00 h

La oficina de Correos del barrio compostelano de Conxo ha sido reconocida como la mejor del noroeste peninsular en sus competencias, al obtener el Premio a la Excelencia. Competía con otros 135 centros postales de Galicia, Asturias y Castilla y León. «Este premio conseguímolo grazas ao traballo en equipo. Estou moi contenta co labor que realizan os meus compañeiros e compañeiras cada día, para atender aos cidadáns do barrio e do resto da cidade, da mellor maneira posible», dice la directora del centro de trabajo de la calle García Prieto, Flor Orgeira.