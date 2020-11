La hostelería santiaguesa se manifiesta frente a Sanidade para «poder traballar»

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 11/11/2020 13:06 h

«Queremos traballar» o «A hostalería somos todos» fueron dos de los lemas más repetidos entre las pancartas de los que se manifestaron esta misma mañana frente a la consellería de Sanidade. El sector hostelero del área santiaguesa salió a la calle para exigir soluciones frente a una situación que les impide abrir sus negocios y lo hizo frente al edificio del Sergas, en San Lázaro, porque su intención es «reivindicar o noso diante de quen nos pecha», según explicó Sergio Fernández, de la Asociación Hostalaría Compostela.

Propietarios y empleados de bares, pubs y restaurantes de distintos concellos exigieron poder abrir, sobre todo en aquellos concellos del área en los que la situación parece ir a mejor, como puede ser el caso de Santiago ciudad, donde la alerta bajó del nivel 3 al 2 si se tiene en cuenta la incidencia acumulada a siete días.

«Non estamos tan mal, pero ao estar ao lado de Santiago xa non podemos abrir», indicó Rocío Rodríguez, trabajadora de O Café de Manuela, en Oroso. En su caso, Rodríguez señala que «aínda que poñas 100 cafés para levar cada día non che compensa» y que todos los empleados del establecimiento se han tenido que ir al ERTE. «Polo momento vemos moito anuncio, pero non sabemos nada», concluyó.

Esta sensación de falta de apoyo es la que sobrevuela el sector. Las ayudas llegarán tarde para hosteleros como Esteban Vázquez, que cerró su pub, el Fraggle Rock, en octubre. El cierre es definitivo y ahora espera que la situación mejore, sobre todo pensando en A Casa das Crechas, de la que es socio. «Se nos manteñen pechados, terán que axudar», apuntó Vázquez, que calificó el trato de la Administración como «inxusto», dice, por ser el único sector al que se le impide trabajar a pesar de cumplir con todas las medidas de seguridad que se les pide.

La frustración de buena parte del sector se tradujo esta mañana en los impulsos de algún de los manifestantes, que pidió pasar a la acción y exigir soluciones de un modo más contundente. «Hai que entrar aí dentro [refiriéndose a la consellería] porque fóra só facemos ruído. Se non damos caña, perdemos o tempo», afirmó un hombre que se acercó a los agentes de la Policía Nacional apostados en la entrada del edificio para exigir una respuesta política. Tras explicarle que su solicitud tenía que ser por escrito, el hombre señaló que la respuesta y las ayudas solo le valen «mentres estea vivo, porque cando estea morto xa non as quero», criticando así la cantidad de papeleo y la lentitud de los trámites que se les exigen para acceder a ayudas.

Además de esta manifestación, el sector tiene previstas otras acciones entre las que destaca otra marcha convocada para el próximo martes 17 de noviembre en la que se llama a toda la hostelería gallega a reunirse en Santiago.