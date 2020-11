Ellos fueron los mejores alumnos del bachillerato más extraordinario

0

La Voz de Galicia

12/11/2020

Estaban en el ecuador de segundo de bachillerato, un año clave en la vida académica, cuando la pandemia puso todo patas arriba. Lidiaron con la presión propia de ese año, con una angustiosa incertidumbre, se tuvieron que adaptar a las clases on-line a pocos meses de jugarse el acceso a la universidad en la temida ABAU... y aún así destacaron por sus notas y sus aptitudes. Cuatro alumnos de Santiago y una de Ordes pueden decir orgullosos que fueron los mejores alumnos del bachillerato más atípico y excepcional de todos, tras concedérseles uno de los veinte premios extraordinarios correspondientes al curso 2019-2020 que da la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Se trata de Jorge Alcalde Vesteiro (del CPR Manuel Peleteiro), Raúl Ríos Pampín (IES Ordes), Noela Rivas Cantelar (Xelmírez I), Yago Barriuso Veleiro y Juan Manuel Ruso Vidal (ambos del IES Rosalía de Castro). El único doblete gallego, obtenido en un instituto santiagués, es celebrado allí por equipo docente. «Xa había anos que non tiñamos máis dun premio extraordinario de bacharelato e, tendo en conta a situación na que acabou o ano pasado, ten dobre mérito», destaca el director, Xavier Mouriño. Explica que en su centro se presentaron 17 alumnos con una media igual o superior a 8,75 y realizaron en agosto al examen autonómico que evaluaba —una vez más— sus conocimientos. Juan Manuel y Yago, por ejemplo, hicieron la prueba de Matemáticas, aunque el primero de ellos destacaba tanto en letras como en ciencias. De hecho, su profesora de Literatura en segundo de bachillerato, Arantxa Fuentes, recuerda su espíritu crítico y su agudeza intelectual, y el de Matemáticas, Francisco López Piñeiro, siempre habló maravillas de él. Ya obtuvo un obtuvo un 42 sobre 45 en el bachillerato internacional, la quinta mejor calificación del centro desde que imparte esa modalidad, y hoy hace el doble grado de Biología y Química en la USC. «É un rapaz con moito talento, igual que Ruso Vidal. Os dous son alumnos excelentes en todos os ámbitos, dende o punto de vista académico e do humano», apunta Mouriño. Juan Manuel, también optó por dar el salto a la mayoría de edad en Santiago, donde estudia Física. La maestra que le impartía esta asignatura en el Rosalía, Rita Rial, señala su interés por la materia, la curiosidad y ganas de aprender que siempre mostró. Los premios extraordinarios de bachillerato están dotados con 1.000 euros (por alumno) y con la exención del pago de la matrícula del primer año en sus estudios superiores.

«La Pata Oca»

Una estudiante de ingeniería, exalumna de la USC, ha lanzado su primera novela, La Pata Oca, disponible en Amazon desde hace un par de meses. Raquel G. Osende cuenta en esta obra la historia de dos peregrinos en el Camino de Santiago, donde Galicia y especialmente su capital tienen gran protagonismo. «Siendo gallega [de A Coruña], me llena de ilusión haber podido retratar la tierriña en una novela. La verdad, mientras la escribía, imaginaba un contexto muy diferente para su publicación», incide esta «marketera por trabajo y escritora por vocación» afincada en Valencia. «Tengo la esperanza de que la difusión de novelas como esta, ambientada en los paisajes de la ruta jacobea, ayuden a dar a conocer no solo a la propia y atemporal Compostela, sino también a lugares tan míticos como El Cebreiro, tan espirituales como Samos o con historias tan curiosas como Portomarín o Palas de Rei», dice la autora, quien pretendía retratar así «las tres caras del Camino: la geografía de sus paisajes, el atractivo de sus leyendas y el espíritu de un viaje interior».

Excelencia postal en Conxo

La oficina de Correos del barrio compostelano de Conxo ha sido reconocida como la mejor del noroeste peninsular en sus competencias, al obtener el Premio a la Excelencia. Competía con otros 135 centros postales de Galicia, Asturias y Castilla y León. «Este premio conseguímolo grazas ao traballo en equipo. Estou moi contenta co labor que realizan os meus compañeiros e compañeiras cada día, para atender aos cidadáns do barrio e do resto da cidade, da mellor maneira posible», dice la directora del centro de trabajo de la calle García Prieto, Flor Orgeira.