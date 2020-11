Música en el Museo das Peregrinacións por su quinto aniversario

View this post on Instagram

[GAL]: Con motivo do 5º aniversario do traslado do Museo Das Peregrinacións e de Santiago á actual sede expositiva na praza das Praterías, estanse a celebrar unha serie de actividades. 🎼 As imaxes que compartimos hoxe convosco son do concerto do Grupo de Música Antiga 1500, celebrado onte. [CAST]: Con motivo del 5º aniversario del traslado del Museo Das Peregrinacións e de Santiago a la actual sede expositiva en la plaza de las Platerías, se están celebrando una serie de actividades. 🎼 Las imágenes que compartimos hoy con vosotros son del concierto del Grupo de Música Antiga 1500, celebrado ayer. #DíadelMuseo #díadomuseo