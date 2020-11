El aplaudido mensaje de un santiagués: «Si no tienes para comer, escríbeme por privado»

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 07/11/2020

Entre todos los mensajes que inundan las redes sociales, se encuentran pequeñas joyas. Repletas desde que estalló la pandemia de miles de testimonios que cuentan cómo su negocio se va a pique, auténticos dramas familiares y también mucha crítica acalorada de la situación desde la comodidad de un sofá, aparece de vez en cuando un rayo de esperanza que devuelve la fe en la humanidad. Se trata de personas anónimas que, en vez de instalarse en la queja al ver los problemas que los rodean, han decidido dar un paso al frente y poner de su parte para cambiarlos. El de Pablo Leis Carles es uno de ellos, un pequeño gesto digno de una gran persona, aunque él se esfuerza en quitarle importancia. El santiagués es el autor de un aplaudida publicación en Facebook en la que, coincidiendo con el endurecimiento de las medidas sanitarias en la comarca, se presta públicamente a ayudar a toda persona necesitada: «Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener para ofrecerte... ¡siempre! No te vayas a la cama sin comer, y mucho menos tus hijos. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos, ¡cuenta conmigo!». El motero aclara que no buscaba notoriedad, simplemente tender una mano de forma desinteresada a aquellos que atraviesan un mal momento y, por lo que sea, no recurren a la ayuda que prestan desde servicios sociales, asociaciones y oenegés. «Ellos sí que hacen una labor maravillosa», destaca él. Dice que por ahora no le han escrito muchas personas, pero «si con esto consigo que alguien salga del paso dos o tres días ya vale la pena». «A día de hoy tengo una vida acomodada en lo económico, teletrabajo desde hace años, y me siento en la obligación de agradecer lo que tengo, de ayudar a gente que solo tuvo mala suerte y de repente se ve en situaciones horribles», explica. Decenas de personas se han animado a compartir su mensaje, especialmente valioso, destaca alguno de ellos, «en estos tiempos del sálvese quien pueda».

Artistas ganadores de Xuventude Crea

El talento de los jóvenes artistas gallegos tiene un espacio reservado en Santiago. Hasta el día 21 exhibirá la Igrexa da Universidade las obras finalistas del concurso Xuventude Crea. El certamen hizo ayer públicos los nombres de los ganadores en un acto presidido por Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude. Una compostelana, Adriana Brantuas Arijón, fue la vencedora en la categoría de artes plásticas con la escultura A memoria do baleiro; el segundo premio fue para María del Mar Ramón Soriano (Ourense); y el tercero, compartido, para Sara Piñeiro (Lalín) y María López Quiroga (Lugo); con mención de honor a la pieza realizada por Lois Anxo Cid (Ourense). Y en la categoría de fotografía obtuvo el primer premio Helena Lafuente, de Bergondo, con O pasado esquecido; en segunda posición quedaron Cecilia López Prego (Oleiros) y Eva Antelo Mata (Santa Comba); en tercer lugar Adrián Vázquez Rodríguez (Lugo) y Olaya Rodríguez Pérez (Verín); con mención especial para dos noieses, Sergio Barral y Coral Hermo.

Caballos perdidos en Teo

Entre el miércoles y el jueves se escaparon ocho caballos del taller que el ebanista Rodrigo Mosquera Corral tiene en Lampai. Realizados artesanalmente en castaño y pino, forman parte de un juego impulsado desde el Concello de Teo por el San Martiño, suspendido este año a causa de la pandemia. Estos equinos no son de monta, pero sí dan la opción a un bautismo hípico a los mayores de 6 años que encuentren seis de ellos antes del día 30 y se etiqueten en una foto con el hashtag #sanmartiño2020 o la envíen a turismo@teo.gal. Se hallan a lo largo de ocho rutas de distinta dificultad y rinden así homenaje a la figura del caballo, fomentando el ocio al aire libre y la descentralización. «Creo que é o momento perfecto para dar un paseo en familia polos moitos sitios e tan bonitos que temos. Espero que nestes tempos de tan poucas alegrías, os nenos desfruten dentro das circunstancias deste xogo e descubran algo máis a natureza do noso concello», indica el artesano de Tresoficios.