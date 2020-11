Un nuevo restaurante se propone la reconquista de la rúa do Franco para disfrute de los santiagueses

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 04/11/2020 05:00 h

El pasado viernes abría sus puertas en el casco histórico compostelano un nuevo negocio hostelero, por muy raro que parezca en los tiempos que corren. Detrás de Suma Restaurante están dos socios, Manuel Neiro y Jesús Martínez, dos valientes con un propósito ambicioso con hashtag propio: #elfrancotambienesparalosdesantiago. Se han propuesto reconquistar la rúa do Franco desde su propia atalaya gastronómica y «conseguir que la gente de aquí vuelva a disfrutar de una de las mejores calles de la ciudad. Ha dejado de ser un sitio para los compostelanos y ahora parece que todo va enfocado hacia el turismo. Va a ser como una carera de fondo. Que hablen de nosotros nos va a llevar tiempo y sabemos que son tiempos difíciles, pero creemos que cada cosa llega en su momento y sentimos que este era el nuestro», dice Martínez, un empresario de Outes que pasó mitad de su vida en Estados Unidos y la otra en Santiago, un lugar del que está enamorado, dice. Conocido por regentar un bar de tapas en el Ensanche, explica que conoció a su socio hará un par de años y pronto se dieron cuenta de que conectaban y tenían la misma forma de ver la hostelería. Neira, padronés y propietario del asador Albatros de Outes, así como del negocio anterior que ocupaba el local (ACDC, A Casa da Collona, que dirigía junto a otra socia), sometido a un completo lavado de cara. Cerca de un año llevaba hablando de Suma Restaurante con Jesús y se les presentaron «varios baches en el camino y el covid fue un impedimento, claro, pero pensar de forma negativa no sirve de nada», indican. Su propuesta, señalan, «no es la típica: no tenemos mariscadas, pulpo, ni pimientos de Padrón al uso. Intentamos hacer platos innovadores que parten de la cocina tradicional y a los que les damos toques de modernidad: un cebiche de lubina, un pulpo rabioso (sin pimentón y con una salsa picante), raya oriental, carrillera con boniato, costillar a baja temperatura... Ofrecemos el producto de aquí de otra manera distinta a la habitual». Para ello han confiado la cocina a Mirian Rivera Gómez, una chef de 29 años que estudió dirección de cocina en el Manuel Antonio de Vigo. «Es una jefa de cocinas con bastante experiencia para su edad, una persona exigente y muy perfeccionista», describe Jesús. Destaca en su comedor un gran mural, de unos cinco metros por dos y medio aproximadamente, pintado por Arte Giglo, «dos artistas de Boiro y buenos amigos, Guille de la Paz y Gloria López Paz. Todavía no está acabado, pero da mucha luz, mucho color y energía. Queríamos cuidar todos los sentidos, porque pensamos que aquí todo suma, incluidos los clientes».

En la directiva de la SED

Hace unos días la Sociedad Española del Dolor renovaba su junta directiva, con Víctor Mayoral, del Hospital de Bellvitge (Barcelona), como presidente. Y, entre el nuevo equipo está un profesional gallego, de la Unidad de Dolor de Santiago. Es el doctor Pablo López Pais, quien ha destacado dando a conocer a los más jóvenes esta asociación profesional, multidisciplinar y sin ánimo de lucro que busca promover trabajos científicos acerca de los mecanismos y el tratamiento del dolor, a la vez que sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de trastornos. El especialista, también vocal en la Sociedad Española de Neuromodulación, aspira a establecer un canal de comunicación más fluido con las nuevas generaciones, tras detectar el interés por parte de residentes y profesionales sanitarios en el campo que lo ocupa.

«Hashtag» Touro

David Rey Suárez se define como un «namorado do rural en xeral, e da miña aldea en particular, San Tirso de Cornado», de esa forma de vida y de cómo se construye el saber popular y local en contacto con los mayores. Por eso fundó en el 2018 Patrimonea, «dende o interese polo patrimonio e a necesidade de poñelo en valor». En esta línea, el tourense (actualmente con una bolsa de investigación sobre conflictos socioambientales) ha llevado a cabo varias ideas para promocionar su concello y ha logrado ponerlo en el mapa de las redes sociales, con la colaboración de distintos agentes económicos y hasta de una influencer y bloguera, Lara (alias Curly Lara). Ella visitó distintos enclaves de Touro como el Pozo de Pego, el mirador de Pena en Fao, la Fervenza de As Pombas o el molino de Bama, donde pudo conocer de primera mano el proceso de elaboración tradicional de la harina. Su estancia la pasó en el pazo de Andeade y en las Cabanas da Ulla. Sus publicaciones tuvieron cientos de reacciones positivas en las redes sociales y docenas de personas interesadas por las localizaciones. Además pudo conocer pare de la primera ruta circular por el municipio diseñada por Patrimonea, con inicio y final en la iglesia de Cornado. Todo ello fue también divulgado a través de la web Haciendomillas.com.