El comercio ve en el cierre de Santiago el «tiro de gracia» para el sector

Santiago de Compostela 30/10/2020 22:04 h

Muy golpeados ya por las restricciones que las autoridades sanitarias les ha impuesto, el comercio compostelano considera que el cierre perimetral impuesto por la Xunta para Santiago, Ames y Teo supone el «tiro de gracia» para el sector. No en vano, son muchas las tiendas que ya han tenido que bajar la verja y echar el cierre por la pandemia del coronavirus y son muchos los que creen que será difícil poder aguantar este nuevo golpe.

Destacan los comerciantes que Santiago vive en gran medida de los flujos de personas que vienen a comprar a la ciudad desde otras comarcas, como Barbanza, O Salnés, Padrón u Ordes. Localidades desde las que a partir de ahora y hasta que no se levante el cierre perimetral decretado por la Xunta tan solo se podrá entrar en la ciudad y los dos principales municipios de su área metropolitana con causa justificada. Es decir, para trabajar o ir al médico, pero nunca para hacer compras.

Sin esos clientes, advierten desde el sector, sus ventas se verán aún más mermadas de lo que ya están, lo que a muchos negocios podría llevarlos a un cierre que, se temen, en no pocos casos será definitivo.

El temor se acrecienta porque tampoco parece que haya luz al final del túnel y el empeoramiento constante de los datos de contagios hace que los comerciantes compostelanos empiecen a temer que esté en juego perder la campaña de Navidad, vital pata poder cuadrar sus cuentas a final de año. Y es que llueve sobre mojado, porque la primera ola de la pandemia ya les hizo perder a las tiendas de moda y calzado la campaña de primavera-verano. Si ahora les sucede lo mismo con la de otoño-invierno las consecuencias podrían ser dramáticas, advierten.

Los hosteleros, resignados no creen que la nueva medida empeore su terrible situación

La hostelería se ha tomado el cierre perimetral de Santiago, Ames y Teo con más resignación que los comerciantes. Y no porque no crean que va a perjudicar a sus ya maltrechos negocios, sino porque consideran que su situación es ya tan desesperada que la prohibición de entrar y salir de la ciudad y de los dos principales concellos de su área metropolitana no puede empeorar más las cosas.

Cafeterías, bares y restaurantes luchan cada día por reinventarse y adaptarse a las nuevas restricciones, pero ahora mismo solo pueden trabajar los que tienen terraza o los que han comenzado a dar servicio para llevar. Los restaurantes pueden atender en el interior de sus locales, aunque con un aforo limitado al 50 % del local. En su caso, lo que más les preocupa no son estas restricciones, sino el toque de queda, que como empieza a las 23 horas hace que a muchos clientes no les dé tiempo a ir a cenar, porque tendrían que empezar muy pronto y no es la costumbre.

Lois Lopes, Hostelería Compostela: «Non nos afecta porque traballar xa non podíamos»

Para Lois Lopes, directivo de la Asociación Hostelería Compostela, el cierre perimetral decretado por la Xunta en Santiago no va a afectar en gran medida al sector «porque traballar xa non podíamos. O único que podería facer e que non viñera xente de fóra, mais e que xente de fóra xa non está vindo, porque o pouco que pode vir, que é nada, testemuñal, é a través do Camiño de Santiago, que non está pechado», señala. El propietario del local A nave de Vidán cree además que las normas que se están aprobando, además de hacer cundir el pánico, son confusas «porque teñen 50 millóns de excepcións».

Chema Fernández, Santiago Centro: «Nos están intentando proteger, que no vaya a más»

Chema Fernández, presidente de la asociación de comerciantes Santiago Centro, dice no poder valorar el cierre perimetral decretado por la Xunta en la ciudad «porque no soy técnico» y cree que están opinando «sectores que no tenemos suficiente conocimiento científico para saber lo que hay que hacer y lo que no. No deberían opinar ni políticos ni empresarios, hay un comité científico de la Xunta y supongo que no tomarán estas medidas por fastidiar. Por lógica nos están intentando proteger, que esto no vaya a más». Además, considera que el que los compostelanos se queden en la ciudad puede tirar de las ventas.

José Antonio Seijas, Comercio Punto Compostela: «Esto nos mete en el hoyo, es lo peor que nos podía pasar»

José Antonio Seijas, presidente de Comercio Punto Compostela, ve en el cierre perimetral el «tiro de gracia» al sector. «Esto es venir a rematarnos», se lamenta. «De la otra vez, el comercio se tuvo que comer la mercancía de la campaña primavera-verano y ahora que iba a empezar lo fuerte de la de otoño-invierno esto nos mete en el hoyo. Si tenemos que vivir con la gente de Santiago, mal vamos, porque aquí viene mucha gente de A Pobra, Ribeira, Barbanza y otros sitios que vienen a los centros comerciales y a la zona vieja todo eso se nos va. Esto es lo peor que nos podía pasar y yo ya no sé qué puede pasar», añade.