Ofertas anticovid, tarifa plana de café y otras iniciativas para capear el temporal en Santiago

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 30/10/2020

¿Quién dice que se han rendido? Los hosteleros de Santiago han decidido remar con todas sus fuerzas para capear la crisis, al menos aquellos que aún están en disposición de hacerlo. La muestra está en todas las pequeñas iniciativas que están surgiendo desde que el pasado jueves se endurecieron las medidas ante el avance del covid. No solo se han inventado los cócteles a domicilio, también las «ofertas anticovid» en los desayunos para llevar. En esta última propuesta andan volcados en el Pajueleira, un negocio familiar que se ha ganado a pulso a su clientela en Conxo, poniendo tazas y tazas de cariño y alegría, cortesía de la casa. La respuesta, dice Adrián Puente, está siendo bastante buena en la campaña a domicilio y reciben una media de 30 encargos diarios: «Estamos todo el día con los repartos. Tenemos pedidos del Sergas, del Centro de Novas Tecnoloxías...». Pero los habituales de siempre, en general, siguen pasándose por allí y piden su café para llevar, aunque tengan que pasar un poco de frío. Lo que no está funcionando tan bien como esperaban es la tarifa plana de café (5 euros los cinco días de la semana, 0,50 menos de lo habitual). Sin embargo, los ánimos no decaen. ¡Será por ideas! La familia del Pajueleira es muy grande. Va más allá de Rosa, de sus tres hijos y su nuera María; y entre sus filas tienen hasta una community manager, dispuesta a arrimar el hombro y a poner al servicio de la causa todo lo que aprende en un curso sobre comunicación en redes sociales.