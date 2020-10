Compostela Aberta pide medidas de urgencia a la Xunta y al Concello para sectores estratégicos en la ciudad

0

La Voz de Galicia santiago

la voz 28/10/2020 20:00 h

Compostela Aberta entiende que el Ayuntamiento debe adoptar nuevas medidas que ayuden a los sectores más sacudidos por las restricciones de la movilidad y las limitaciones de seguridad, como hostelería, restauración y el ámbito cultural, a paliar los efectos que la pandemia está teniendo sobre su actividad. Y en ese sentido irá la propuesta que esta tarde defenderá en el pleno y en la que también propone que la corporación inste a la Xunta «a asumir as súas competencias», tanto para mejorar los servicios sanitarios como para «a concesión de axudas aos sectores afectados polo estado de alarma».

CA defiende que ambas Administraciones exploren todas las vías «para paliar as consecuencias negativas» con ayudas directas, pero también porque urge, dice, «unha planificación estratéxica a medio e longo prazo, porque cada día que pasa é máis evidente que o Xacobeo e o turismo non serán a medicina que cure todos os males de Compostela, aínda que Bugallo siga instalado na fantasía do turismo de masas a partir do segundo semestre do 2021».

En el ámbito municipal, CA insta al gobierno de Sánchez Bugallo a analizar la situación con los colectivos afectados y a convocar el Consello Económico e Social, para valorar las necesidades más urgentes en sectores tan importantes para la economía local.

Exige también que se regulen los aforos al transporte urbano, limitándolos al 50 %, y que se incrementen las frecuencias, especialmente a las horas punta y en las líneas que dan servicio a los hospitales y los colegios.