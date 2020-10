La magia del circo no se detiene en Compostela

0

27/10/2020

Entre las butacas del Auditorio de Galicia, apenas 30 personas. En sus casas, más de 200. Unas y otras pudieron disfrutar por igual de la Gran Gala de Circo de Compostela, retransmitida en streaming por YouTube. No fue una función al uso. Había pocas manos para aplaudir, pero se esforzaron por reconocer el mérito de los clowns, malabaristas, equilibristas y acróbatas de Pistacatro y compañía, siempre dispuestos a hacer de su ciudad un lugar más mágico y afable. La Produtora de Soños estaba detrás y no defraudó, tras aplazars la cita en varias ocasiones. Con Antón Coucheiro y Clara Gayo (autonombrada jefa de protocolo anticovid, por sacar hierro) como presentadores, por el escenario desfilaron, entre otros, breakers, maestros del antipodismo como Malabarian On The Rox, ejercicios en pole como el de Raquel Oitavén y arte, mucha arte, para que no falte ilusión en el momento más crudo de la pandemia.