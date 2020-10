La «influencer» Paula Deiros se corta la melena por una buena causa

0

La Voz de Galicia

27/10/2020

Puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante; sin embargo para otros «supón un mundo». Así lo entiende Paula Deiros, quien hace solo unos días se cortó su característica larga melena negra para regalar con ella una sonrisa a algún desconocido. No es la primera vez que dona su pelo a Mechones Solidarios para la fabricación de pelucas gratuitas a favor de las personas que sufren los efectos de la quimioterapia la influencer, muy conocida en Santiago por ser la ciudad en la que vivió 11 años, coincidiendo su época más activa como bloguera. Sin embargo, hasta ahora no lo había compartido con su legión de fans. Lo hacía de forma anónima, como tantos otros, «cada dous ou tres anos», cuenta. Pero esta vez aprovechó que se acababa de celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama para lanzar un mensaje a sus seguidores (solo entre Instagram y Facebook suman cerca de 22.000). Lo que no sabrá la mayoría es que en esta ocasión batió un récord personal, explica: «Antes pedían un mínimo de 20 centímetros e, dende hai un tempo, aumentaron aos 30, porque dese xeito poden facer perrucas algo máis longas para as nenas e mulleres que perden o cabelo. Nesta ocasión donei algo máis, preto de 40 centímetros, porque coincidiu co tema do covid. O confinamento e, xusto despois, esta loucura por ir ás perruquerías que as saturou, axudaron a ter unha maior longura». Para ella «foi un cambio brutal, pero o pelo crece», apunta quitando importancia al asunto, aunque hará unos nueve años —calcula— que no lo tenía tan corto. Su mejor recompensa, indica, son los mensajes que recibió de personas que perdieron el cabello durante el tratamiento oncológico y saben, mejor que nadie, cuánto puede afectar anímicamente, más si uno no tiene recursos para adquirir una peluca de cabello natural. «A maioría foron por privado. Escribiume moitísima xente. Quedei alucinada coa repercusión», señala Paula. Como profesora de música, también vio la reacción entre sus alumnos. «As máis pequenas, que teñen fixación polo pelo, choraron e todo. Os maiores, sen embargo, dicíanme que estaba moi guapa», relata esta educadora, quien asegura que «neste momento os nenos son os que están a dar unha lección enorme. Son os máis positivos e resilientes fronte á pandemia. Eu estou aprendendo moitísimo deles. Son todo un chute de enerxía, aínda que costa iso de non ver os sorrisos, nin recibir eses abrazos que tanto enchen».

Que no pare la función

Entre las butacas del Auditorio de Galicia, apenas 30 personas. En sus casas, más de 200. Unas y otras pudieron disfrutar por igual de la Gran Gala de Circo de Compostela, retransmitida en streaming por YouTube. No fue una función al uso. Había pocas manos para aplaudir, pero se esforzaron por reconocer el mérito de los clowns, malabaristas, equilibristas y acróbatas de Pistacatro y compañía, siempre dispuestos a hacer de su ciudad un lugar más mágico y afable. La Produtora de Soños estaba detrás y no defraudó, tras aplazarse la cita en varias ocasiones. Con Antón Coucheiro y Clara Gayo (autonombrada jefa de protocolo anticovid, por sacar hierro) como presentadores, por el escenario desfilaron, entre otros, breakers, maestros del antipodismo como Malabarian On The Rox, ejercicios en pole como el de Raquel Oitavén y arte, mucha arte, para que no falte ilusión en el momento más crudo de la pandemia.

Estrelas Solidarias

Desde los fogones también se puede cambiar mucho. Para ejemplo, los 6.000 euros donados a Cáritas Santiago que se recaudaron en el encuentro gastronómico Estrelas Solidarias no Camiño. En él participaron 16 cocineros que suman más de 30 estrellas Michelin (Martín Berasategui, Elena Arzak, Jordi Cruz, Manuel Costiña, Sergio Torres, Miguel Ángel Campos...). Los hermanos Fran y Rogelio Rial, copropietarios de Casa Barqueiro, participaron activamente en la organización del evento. Y hasta el restaurante de Negreira se desplazaban ayer representantes de la delegación diocesana y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien asistió para apoyar la entrega del donativo, junto al alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis. Recogió el donativo el director de Cáritas Santiago, Anuncio Mouriño.