Sara Gómez: «Todos los clientes se vuelcan al ver que ahora ya no puedo leer los labios»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Olalla Sánchez

Santiago de Compostela 25/10/2020 05:00 h

En la semana en la que las peluquerías aunaron su voz ante la dura situación actual, charlamos en el salón Begoña Guzmán, situado en la plaza de Fuenterrabía -a la entrada del casco histórico-, con Sara Gómez, una compostelana, sorda de nacimiento, a la que el covid y las mascarillas, se lo han puesto aún más difícil al no poder leer los labios. Una barrera que, como todo en su vida, empuja con coraje, una contagiosa sonrisa y un sólido apoyo de su círculo. «Me pongo aún nerviosa al no hablar con fluidez», comenta con enorme esfuerzo mientras mira a una tableta que le sirve, desde el desconfinamiento, de traductor de todo lo que se le pregunta. Con gesto afirmativo, y con la ayuda de Begoña Guzmán, la actual dueña de la peluquería en la que Sara, de 37 años, trabaja desde que tenía 21, accede a repasar una loable trayectoria en la que siempre primó la inclusión. «Mi infancia fue un poco diferente. Después de clase, durante tres años, tuve una hora diaria de logopeda. En casa leía para aprender más lenguaje. Me acuerdo de los globos que hacía con los chicles para ejercitar la musculatura», apunta con gesticulación mientras lamenta el poco tiempo que tenía para jugar. «Pero estoy contenta. No me imagino no saber hablar. Mi madre me enseñó, me ayudó muchísimo», aclara.

Tras estudiar en el instituto de Fontiñas, la pérdida auditiva sí que decantó su orientación. «Quería ser enfermera de recién nacidos pero me daba miedo. Imagínate si un bebé llora y no lo escucho», explica. «Me decidí a probar con la peluquería, que me gusta y creo que se me da bien», apunta humilde quien, tras estudiar en una academia y empezar a trabajar en el 2004 en el local, logró desde el principio que muchas clientas, ya fieles, pregunten por ella y por sus recogidos. «Siempre vocalizaban mucho o hablaban muy despacio para que las entendiese. Este año varias me enviaron wasaps con fotos de mascarillas transparentes. Se preocupan mucho por mí», reconoce agradecida al referirse a una etapa en la que, por primera vez en la peluquería, sí se encontró ante un hándicap. «Antes comprendía lo que me pedían e, incluso, viendo el espejo podía saber de qué hablaban mis compañeras pero ahora, con las mascarillas, no me entero y no quería darles más trabajo», incide con un lamento que su jefa rápidamente destierra.

«Sabe que está muy arropada por nosotras pero ante todo yo quería que de forma autónoma se pudiera comunicar. Localicé una aplicación de transcripción instantánea y me la bajé a la tableta. Le dije que le iba a dar una sorpresa y ese día se emocionó aliviada», destaca Begoña Guzmán mientras muestra el aparato. «Todos los clientes se vuelcan al ver que ya no puedo leer los labios. Y tengo gente desde los 15 a los 90 años», remarca Sara satisfecha y sin negar que los equívocos del aparato ayudan a amenizar el salón. «Con el traductor nos echamos unas risas. Es muy picantón. El otro día una señora pidió que le diésemos ‘al pelo por detrás', lo que escribió como ‘quiero sexo por detrás'», comentan divertidas y sin olvidar que contorno se convirtió en porno. «La respuesta siempre es reírse, aclarar que no se ha dicho eso», desliza la dueña mientras se felicita de que en la peluquería reine el compañerismo y un gran ambiente, a pesar de las mamparas, de los desinfectantes y del trance actual. «Estos meses están siendo muy duros. Casi atendemos un 40 % de lo de hace un año. Aquí nos viene gente de Santiago pero también mucha de fuera y ahora todo es más difícil. Somos cuatro empleadas y tengo una en el ERTE», comenta Begoña Guzmán con gesto serio antes de mirar a Sara y, de nuevo, animarse. «El otro día una turista de Tarragona a la que ella había atendido nos envió un mensaje poniendo en valor su profesionalidad y deseando tenerla allí», rescata con orgullo. «Es increíble su mérito», acentúa.

«¡Y no sabes lo bien que baila!», insiste asombrada. «Sí, me encanta bailar, sobre todo, bachata. Siento la música por las vibraciones», admite Sara sin dejar de reivindicar la cotidianeidad de su día a día. «Mis parejas y mis amigos siempre fueron oyentes», explica. «También monto a caballo, que es mi pasión, o conduzco. Y ya me quedo sola en la peluquería. A veces me da el bajón pero rápidamente me animo. Puedo hacer de todo», insiste conmovida.