La alta costura que sale de la rúa do Franco fascina en Costa Rica

Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 23/10/2020

Hizo Arquitectura en Madrid y empezó en la moda «como hobby», asegura, porque le llamaba la atención el mundo de la costura. Belén Villanueva Dacasa nunca habría imaginado, cuando se apuntó a una academia de corte y confección que estaba al lado de la estación de tren de Santiago, que sus diseños de alta costura llegarían a causar sensación al otro lado del charco, en Costa Rica. Cuenta que su profesora, María Lariño, la animó a presentar su primera colección en Camariñas. Estaba inspirada en el caballo español y fue seleccionada, como también al año siguiente otra de temática maya. En el julio de 2017 recibía el Premio Gene Cabaleiro a jóvenes valores del diseño gallego. Y tres meses después estaba en una feria de moda parisina, la Première Vision. «Me llamaron para participar en un desfile con Patricia Avendaño. Ahí empecé los con los vestidos de novia y de fiesta, que es lo que más me gusta», relata la diseñadora, quien nació en México y lleva casi toda su vida a caballo entre Arzúa y Compostela. En esta ciudad es donde estableció su atelier, en plena rúa do Franco, donde los procesos son totalmente artesanales. Reconoce que su formación como arquitecta ayuda: «Para mí el patronaje es muy fácil después de hacer planos». Si a eso se le suma una construcción impecable y la atención al detalle en cada prenda, los resultados no tardan en dar sus frutos; aunque ella afirma que, «en parte, tuve suerte». Curiosamente una costarricense, modelo y esposa de un famoso jugador de fútbol, ayudó a dar a conocer su trabajo al lucir uno de sus vestidos.

Y este mismo mes Belén despertaba de nuevo admiración en la Costa Rica Fashion Week con un homenaje al cultivo del café arábica. «Este año no hubo concurso como tal ni ganadores porque la pandemia hizo que varios diseñadores participásemos virtualmente, pero me han dicho que gustó mucho. De hecho, han elegido esta colección para participar el próximo año en el 200 aniversario de la independencia costarricense y me han invitado a una pasarela en Nueva York», dice ilusionada, tras superar muchos contratiempos. «Empecé a trabajar en las piezas con tres meses de retraso por el covid, luego no encontraba las telas, tuve que conseguir modelos a distancia e ir cambiando todo sobre la marcha. Al final, decidí participar en la edición digital en vez de presencialmente y organizamos un desfile en el Hostal dos Reis Católicos con lo mínimo e imprescindible». Confiesa que hablar de alta costura «impone un poco», pero ella está dispuesta a arriesgar sin perder de vista el objetivo final: «Se trata de hacer diseños exclusivos a medida, algo sencillo pero elegante a la vez, de resaltar las virtudes de la clienta y de disimular sus pequeños complejos para hacer realidad el vestido sus sueños».

Un lleno con mérito

No es el mejor momento para estrenar una película en la gran pantalla. Sin embargo, Paula Cons está superando con éxito el desafío. La directora de A Illa das Mentiras pudo sentir una vez más el respaldo del público durante el coloquio que dio en la Sala Numax, donde se proyectará de forma regular la producción inspirada en un naufragio y en los misterios de la isla de Sálvora, en la que el componente picheleiro queda patente. Acompañada por una de las protagonistas, Ana Oca, y con todas las entradas agotadas, Cons destacó que «é moi emocionante que a última sala pola que pase sexa a da cidade onde vivo, e onde se esgotan sistematicamente as entradas en cada un dos tres coloquios que fixemos ata agora».

Dibujos con valores

La Cofradía de la Humildad, representada por Jacobo Suárez y Santiago Martínez, anunció ayer la quinta edición de su concurso de dibujos Humildad por la Solidaridad, cuyos premios serán aportados por el Compos. Ramón Castro, relaciones externas del club de fútbol, destacó que el certamen sirve de aliciente para que los más jóvenes reparen tanto en los valores de la hermandad como los que inculca el deporte. Dirigido a participantes de entre 5 y 13 años, pueden presentar trabajos que traten sobre la Navidad y la solidaridad a partir del lunes y hasta el 27 de noviembre. La principal novedad es que este año habrá un jurado virtual y ganará el que más «me gusta» consiga el perfil de Facebook de la cofradía, que ya ha compartido las bases en su web.